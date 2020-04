Obershagen

Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland zum 75. Mal. Dies und die Ausstellung „Bomben auf Burgdorf“ hat bei dem ehemaligen Uetzer Jugendpfleger Fritz Röttger die Erinnerung an ein Geschichtsprojekt in der Obershagener Grundschule geweckt. Das war 1983, also vor fast 40 Jahren. Damals hatten die Drittklässler die Aufgabe, ihre Großeltern nach deren Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg zu befragen und deren Berichte aufzuschreiben.

Röttger hat die Aufsätze dann in einer Broschüre veröffentlicht. Diese ist heute ein interessantes Zeitzeugnis. Timo schrieb damals: „Der Krieg ist ein schlimmes Geschehen gewesen. Den Menschen ging es im Gegensatz zu heute sehr schlecht. Sie hatten nicht viel zu essen und mussten jede Minute an Bomben und Tod denken.“ Seine Mitschüler Thomas und Simone berichteten, dass in Weferlingsen eine Fliegerbombe einen Bauernhof getroffen hatte. „Von dem Luftdruck wurden die Kühe getötet.“

„Mein Opa wurde zweimal verwundet“

„1941 begann der Krieg mit Russland. Da haben die Soldaten viel aushalten müssen. Im Winter war es dort sehr kalt, und viele Männer sind erfroren. Mein Opa war auch in Russland und wurde zweimal verwundet“, berichtete Volker. Seine Klassenkameradin Claudia schrieb, dass russische Soldaten ihren verletzten Großvater in einem Schuppen gefunden hätten. Sie hätten ihn töten können, hätten es aber nicht getan.

Matthias’ Großvater war in Prag in russische Gefangenschaft geraten. „Er wurde nach Sibirien verschleppt. Dort ging es ihm sehr schlecht. Er musste schwer im sibirischen Bergwerk arbeiten und bekam wenig zu essen. Ärztliche Hilfe gab es kaum. Er hatte Glück und kam nach Hause – zu Fuß!“, fasste der Schüler die Erzählungen seiner Großeltern zusammen.

Amerikaner nehmen Großvater gefangen

Miriams Opa wurde im Allgäu von den Amerikanern gefangen genommen. Von da aus kam er in ein Gefangenenlager bei Orleans in Frankreich. „Dort bekam er schlechtes Essen. Ihm wurden alle Wertgegenstände von den Franzosen abgenommen. Am 12. Mai 1947 wurde er aus der Gefangenschaft der Franzosen entlassen“, schrieb Miriam.

Marens Großmutter war im Januar 1945 mit ihren zwei kleinen Kindern aus Pommern geflüchtet. Marens Vater war damals zwei Monate alt, dessen Schwester eineinhalb Jahre. „Sie gingen zu Fuß mit vielen anderen Menschen in Richtung Westen bis zum nächsten Bahnhof“, berichtete Maren. Mit dem Zug sei dann die Oma mit ihren zwei Kindern zunächst nach Berlin und von dort aus nach Soltau gefahren. Zwischen Berlin und Soltau hätten Flieger den Zug angegriffen.

„Der Krieg war schrecklich. Alles war zerstört. Häuser waren bombardiert. Nur Trümmer blieben übrig“, schrieb Tina. Sandra wünschte sich 1983, „dass es nicht noch mal Krieg gibt“.

Wer alle Aufsätze lesen will, kann sich mit Fritz Röttger, Telefon (05085) 9999164, nach Ende der Kontaktsperre in Verbindung setzen und gegebenenfalls die Texte kopieren. Röttger besitzt nur noch zwei Exemplare der Broschüre.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller