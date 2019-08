Eltze

Einen Kühlschrank, einen Autoreifen und die Reste eines Rasenmähers hat ein Unbekannter in der vergangenen Woche in einem Waldstück am Meinerser Weg in Eltze entsorgt. Ein Passant entdeckte den Abfall gegen Mitternacht am Freitag und alarmierte die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen einer unerlaubten Abfallbeseitigung.

Die Gegenstände werden nun vom Abfallentsorger Aha abgeholt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Antje Bismark