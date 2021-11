Schwüblingsen

Unter dem Titel „Entdeckungen und Erfindungen“ präsentiert der Künstler Karl-Heinz Bethmann eine Ausstellung in seinem Atelier an der Arpker Straße 2 in Schwüblingsen. Im Fokus der Schau stehen Bleistiftzeichnungen auf Papier aus den vergangenen drei Jahrzehnten. Zur Vernissage am Sonnabend, 27. November, um 15 Uhr hat er einen weiteren Kreativen als Gast gewinnen können: Der Autor Gerd Bohne wird aus „Gib Gummi“, dem dritten Teil seiner autofiktionalen Krimi-Reihe um den Hobbyhistoriker Hermann Weber, lesen.

Im Fokus der Werkschau stehen abstrakte Bleistiftzeichnungen

„Bei meinen Bleistiftzeichnungen handelt es sich nicht um Abbildungen von Dingen, sondern um abstrakte Kompositionen und Formulierungen, die Bewegung sowie Dynamik darstellen“, sagt Bethmann: „Die spontan entstehenden Darstellungen bringen ausdrucksstarke Zeichnungen mit sparsamsten Mitteln hervor – immer inspiriert vom jeweiligen Themenkreis, der mich zurzeit des Tuns beschäftigt. Die gezeigten Werke umfassen einen Zeitraum von den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts bis heute. Die einmaligen Zeichnungen erinnern an Entdeckungen und Erfindungen, die die Welt immer neu darstellen wollen.“

Der Künstler, der Bildhauerei bei Professor Helmut Rogge und Dietrich Klakow an der Fachhochschule für Kunst und Design Hannover studierte und mit dem Diplom abschloss, arbeitet seit 1984 als freischaffender Bildhauer. Demzufolge zeigt er auch Bronzen und Arbeiten auf Papier, Rupfen und Leinwand mit verschiedenen Materialien, Techniken und Themenkreisen.

Gerd Bohnes Roman-Held kommt der Müllmafia in die Quere

Spannend, ja geradezu hochdramatisch zu werden verspricht es bei der Lesung seines Gastes, des in Burgdorf ansässigen Schriftstellers Gerd Bohne. Auch bei der geht es um Entdeckungen und Erfindungen, allerdings ganz prekärer Art. Die Hauptfigur, der Hobbyhistoriker Hermann Weber, gerät nämlich ins Fadenkreuz der internationalen Müllmafia, als er den Verbindungen von deutschen Reifenproduzenten zum Bau der sowjetischen Atombombe nachspürt. Denn mithilfe von Resten aus der Reifenproduktion soll die Radioaktivität sogenannter Urschlämme auf einer gigantischen Deponie in Südböhmen gebunden werden.

Eine Anmeldung zur Vernissage, die unter der 2-G-Regel durchgeführt wird, ist nicht erforderlich. Die Ausstellung selbst ist von Freitag, 27. November, bis Dienstag, 3. Mai 2022, zu sehen. Sie kann jederzeit nach Absprache unter der Telefonnummer (0176) 78236401 sowie per E-Mail an info@atelier-bethmann.de besucht werden.

Von Sandra Köhler