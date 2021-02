Uetze

Es sollte eine Premiere werden. Doch nun ist das Kulturfestival „Die mUetze“, das in allen neun Uetzer Ortschaften stattfinden sollte, endgültig abgesagt. Das haben Tove Knebusch und Franziska Greite-Schillert, die Initiatorinnen und Hauptorganisatorinnen der ersten Veranstaltung dieser Art in der Gemeinde, am Donnerstag bekannt gegeben. „Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, und wir haben sehr lange damit gehadert diesen Weg zu gehen“, sagt Knebusch.

Das Festival mit seinem vielseitigen Programm in den einzelnen Dörfern sollte bereits 2020 stattfinden, war jedoch wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben worden. Doch die nach wie vor unsichere Lage mache auch einen Termin im Sommer 2021 eher unwahrscheinlich, erklären Knebusch und Greite-Schillert. Es gebe einfach zu viele Ungewissheiten und Unwägbarkeiten. „Die gesundheitliche Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber, finanzielle Risiken sowie die Unmöglichkeit, klare Absprachen mit Künstlern und Künstlerinnen treffen zu können, lassen uns keine andere Wahl“, sagt Knebusch.

Anzeige

Hoffen auf lokale Events in Dörfern

Die Vorbereitung des Festivals unter dem Motto „Neun Dörfer voller Leben“ möchten beide dennoch nicht missen. „Wir haben gezeigt, dass es innerhalb kurzer Zeit möglich ist, dass sich viele Menschen aus der Gemeinde Uetze gemeinsam organisieren können, um ganz wunderbare Ideen umzusetzen“, sagt Greite-Schillert. Deshalb danken sie und Knebusch den mehr als 100 Mitwirkenden für ihren Enthusiasmus und ihr Engagement. Sie hoffen, dass die in den Dörfern entwickelten Aktionen irgendwann als lokale Events stattfinden können.

Von Anette Wulf-Dettmer