Wie viele andere Kulturveranstalter auch musste die Kulturinitiative K4 – KulturfourUetze – machtlos zusehen, wie die Corona-Pandemie die Saison ausbremste, die kaum richtig begonnen hatte. Doch statt das Schicksal zu beklagen, haben die Uetzer Kulturmacher ausgelotet, wie sie Konzerte und Kabarett 2021 anbieten können. Die Lösung: Sie setzen auf Freiluftveranstaltungen – mit beliebten Formaten.

Absagen wegen Corona frustrieren die Kulturmacher

„Wir waren sehr traurig und auch frustriert“, beschreibt Klaus-Peter Großmann die Stimmung im K4-Team: „Die Leipziger Pfeffermühle haben wir noch in der ausverkauften Agora erlebt, Female Affairs mussten wir absagen, weil ein Gruppenmitglied erkrankt war – und dann kam der Lockdown.“ Als sich abzeichnete, dass wieder etwas gehen könnte, habe sich das Team zusammengesetzt, „auch mit der Gemeinde“, – nur um dann doch wieder auf den Zustand „nichts geht mehr“ zurückgeworfen zu werden.

Sich nicht regelmäßig einmal im Monat treffen und weiter planen zu können habe schon wehgetan, sagt Großmann. Trotz dieser ungünstigen Konstellation steht jetzt aber ein Programm für 2021. „Wir hoffen, dass Veranstaltungen draußen und mit Abstand möglich sein werden“, sagt Großmann. Dabei handelt es sich um Formate, die die Uetzer Kulturfreunde kennen und schätzen – und an deren Entwicklung Großmann nicht unbeteiligt war.

2021 präsentiert K4 Klassik, Jazz und Literatur

Los gehen soll es am Sonnabend, 5. Juni 2021, um 16 Uhr mit Klassik im Café Zur Alten Wassermühle in Uetze. Zu hören gibt es das Duo Amabile mit Klarinette und Akkordeon – und zwar draußen. „Wir mussten den beiden Musikerinnen Paula Breland und Anna-Katharina Schau in diesem Jahr absagen. Nun hoffen wir, dass es 2021 klappt“, sagt Großmann.

Die Zeit für den beliebten Jazzfrühschoppen im Festwerk Unter den Eichen in Dedenhausen ist am Sonntag, 4. Juli, gekommen. Von 11 Uhr an will K4 drei Stunden lang entspannte Stimmung und gute Musik bieten. Dafür gewinnen konnten sie die Swinging Oldtimers aus Burgwedel.

Keine K4-Saison ohne das Literarische Quintett. Und genau dieses wird am Sonntag, 12. September, 11 Uhr, sein 15+1-jähriges Bestehen mit einem Best-of zelebrieren. Die schönsten Texte aus den letzten 15 Jahren sollen dann auf unnachahmliche Art dargeboten werden. Die Veranstaltung ist zwischen Bäumen und Blumen unter freiem Himmel, direkt am historischen Zweiständerhaus in Wackerwinkel, geplant.

Eine vierte Veranstaltung hängt noch in der Schwebe: „Ich habe die A-cappella-Formation Vocaldente bei einem Benefizkonzert in der Marktkirche erlebt und war begeistert“, berichtet Großmann. Zu gerne würde er die fünf Sänger für ein Konzert nach Uetze holen. Am liebsten in die St.-Johannes-der-Täufer-Kirche – wenn das denn aufgrund der Corona-Regeln machbar ist. Doch auch ein weiteres Freiluftkonzert, etwa im Freibad Uetze, hätte Charme, sagt Großmann.

