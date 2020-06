Uetze

Der Alarmruf erreichte die Feuerwehr der Gemeinde Uetze am Mittwoch um 13.30 Uhr: Im Verkaufsraum des Motorhändlers Yahama-Voiges in Uetze ist eine kleine schwarze Schlange mit gelben Farbflecken entdeckt worden. Aufgefallen ist das exotische Tier – möglicherweise eine Mangroven-Nachtbaum-Natter – einer Kundin beim Probesitzen auf einem Motorrad, berichtet Helmut Voiges. Sie habe scherzhaft gefragt: „Gibt’s die Schlange dazu?“

Schlange sonnt sich auf Armaturenbrett

Der Kollege sei völlig entsetzt gewesen, als er das Tier auf dem Armaturenbrett sah. Die Schlange von der unerwarteten Aufmerksamkeit offenbar auch, denn sie verkroch sich sofort im Rahmen des Motorrads. Dort habe sich das Tier vermutlich auch die vergangenen Wochen aufhalten, mutmaßt Voiges. Denn die Maschine sei vor etwa sechs Wochen aus Indonesien geliefert worden und habe seitdem im Verkaufsraum gestanden. „Die Wärme in den vergangenen Tagen hat sie möglicherweise mobil werden lassen“, sagt der Händler.

Die Mitarbeiter schoben die Maschine sofort nach draußen und ließen sie nach Angaben Voiges’ nicht mehr aus den Augen. Nachdem die Feuerwehr – darunter die Tierrettereinheit aus Katensen – eintraf, wurde das Motorrad gemeinsam mit den Mechanikern komplett in seine Einzelteile zerlegt. Doch von der Schlange keine Spur. Und das blieb auch so bis zum Abend, obwohl die Feuerwehrleute laut Pressesprecher Uwe Richter die Werkstatt, den Verkaufsraum sowie die nähere Umgebung des Betriebes akribisch nach der Schlange absuchten.

Maschine wird über Nacht in Folie gepackt

Auf der Suche nach der Schlange bauen die Mechaniker des Uetzer Motorradhändlers gemeinsam mit den Feuerwehrleuten die Maschine auseinander. Quelle: Feuerwehr

Voiges geht davon aus, dass sich die Schlange nach wie vor irgendwo im Motorrad versteckt hat. Deshalb hat er entschieden, dass die Maschine über Nacht komplett in Folie gepackt wird, damit der blinde Passagier sich nicht aus dem Staub machen kann. Das sei zwar total unbefriedigend, aber eine andere Lösung habe er vorerst nicht. „Morgen wollen wir dann weitersuchen, und zwar im Rahmen des Motorrads“, kündigte er am Mittwochabend an. „Vielleicht werden wir dann auch noch mal gerufen“, sagt Feuerwehrsprecher Richter.

Die sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rund eineinhalb Stunden mit der Suche der Schlange beschäftigt. Polizeibeamte blieben bis in den späten Nachmittag, in der Hoffnung, dass das Tier noch einmal auftauchte. „Wir sind ratlos, weil wir nicht wissen, was wir machen sollen“, fasst Voiges die Situation zusammen. „Ich will die Schlange auch nicht in meinem Garten haben.“

Von Anette Wulf-Dettmer