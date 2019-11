Hänigsen

Die Kunstspirale will verstärkt zu ihren künstlerischen Wurzeln zurückkehren und wieder mehr kreative Kurse anbieten, darunter auch ein kunsttherapeutisches Seminar. Zur Einstimmung in die Thematik lädt die Kunstspirale für Mittwoch, 20. November, 19 Uhr, im Dorftreff an der Mittelstraße in Hänigsen zu einem Vortrag ein. Der Eintritt ist frei.

Unter der Überschrift „Vergessen Sie alles, was Sie in der Schule jemals über ihre Fähigkeiten gehört haben, und malen Sie ihre eigene Spur“ wird Kunsttherapeutin Dagmar Eckstein-Gursch die Arbeit und Philosophie des Pädagogen und Forschers Arno Stern vorstellen, der in Paris seinen berühmten Malort geschaffen hat. Übrigens arbeitet die Erzieherin Elena Maria Lössing-Lardin in ihrer privaten Kindertagespflege in Burgdorf nach den Prinzipien Sterns und hat in ihren Räumen einen Malort eingerichtet.

Schnupperseminar im Atelier

Wer ausprobieren möchte, welches schöpferische Potenzial in ihm schlummert, für den bietet Eckstein-Gursch am Sonnabend, 7. Dezember, von 14 bis 17 Uhr ein Kurzseminar im Atelier der Kunstspirale an. Die Teilnahme kostet 25 Euro inklusive Material. Anmeldungen nimmt die Kunstspirale unter Telefon (0 51 47) 979 90 30 oder per E-Mail an kunstspirale@googlemail.com entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer