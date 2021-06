Hänigsen

Die Kunstspirale aus Uetze-Hänigsen hat vorübergehend eine neue Anschrift: Mittelstraße 10. Der Verein ist in das frühere Volksbank-Gebäude gezogen, weil die Gemeinde Uetze das Gebäude Mittelstraße 2 sanieren will. „Wir sind die Mieter und vermieten auch noch an den Dorftreff und die Bücherei“, erklärt der Vereinsvorsitzende Ulrich Schmotz. Der Umzug sei fast abgeschlossen.

Mit den neuen Räumen ist Schmotz zufrieden, denn fast jeder Hänigser kenne die alte Volksbank. So werde das Gebäude noch heute in Hänigsen genannt, sagt er. Weil es zentral liege, sei es gut erreichbar. Die Kunstspirale hat die frühere Schalterhalle mit Bücherregalen, die als Raumteiler dienen, in ein Sekretariat, einen Gruppenraum und die Gemeindebücherei unterteilt. „Der Übergang ist fließend“, erklärt Geschäftsführerin Christine Späthe. Sie hat sich ein eigenes Büro im früherem Kassenraum eingerichtet. Der ehemalige Raum des Filialleiters soll das Beratungszimmer werden. Damit auch Rollatorfahrer problemlos die beiden Stufen vor dem Eingang überwinden können, will die Kunstspirale eine Rampe anfertigen lassen. Trotzdem werden die Räume nicht barrierefrei sein. „Die Toiletten sind im Keller“, sagt Schmotz.

Neustart nach dem Lockdown

Die Kunstspirale hoffe, demnächst wieder ein Programm wie vor dem Lockdown anbieten zu können, betont der Vorsitzende. Für die Teilnahme an Gruppenangeboten müssen sich die Besucher dann allerdings anmelden. Auch Sprechstunden des Seniorenbeirats, des Pflegestützpunkts Burgdorfer Land und der Hebamme sowie die Frauenberatung der Arbeiterwohlfahrt soll es wieder geben.

Auch andere Standorte werden einbezogen. Bewegungsangebote und Angebote der Kreativwerkstatt zum Beispiel sind in der Grundschule geplant. „Wenn es die Corona-Lage zulässt, machen wir Seniorenangebote im Schützenheim“, kündigt Späthe an. „Die Fahrradwerkstatt haben wir in den Keller unter dem Gelben Haus ausgelagert“, berichtet sie. Neu ins Programm will die Kunstspirale Angebote für Kinder und Jugendliche im Freien aufnehmen. Wo sie genau diese stattfinden werden, steht noch nicht fest.

Lager sind über den Ort verteilt

Die Veranstaltungen werden die Mitarbeiter vor große organisatorische Herausforderungen stellen. Wegen fehlender Lagermöglichkeiten am neuen Standort hat die Kunstspirale ihre Materialien und Möbel auf mehrere Lagerstätten im Ort verteilt. Späthe ist zuversichtlich, dass trotzdem alles klappt: „Die Mitarbeiter wissen, wo was ist.“ Weil sich die Sanierung des Gebäudes Mittelstraße 2 verzögert, wird die Kunstspirale länger als ursprünglich geplant in der früheren Volksbank bleiben müssen. „Wir rechnen damit, dass wir erst 2023 zurückgehen“, vermutet Schmotz. Die Rückkehr werde man zusammen mit der Umbenennung des Gebäudes in „Haus Kasparland“ feiern.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller