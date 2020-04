Hänigsen

Zurzeit darf niemand verreisen. Das Gebot der Stunde heißt: zu Hause bleiben. Deshalb setzt die Kunstspirale in Uetze-Hänigsen auf die Fantasie der Menschen und bietet ab sofort imaginäre Urlaubsreisen an, um ein wenig Ferienstimmung zu verbreiten.

Jeden Tag gebe es auf der Homepage der Hänigser Kunstspirale www.kunstspirale-haenigsen.de eine neue kreative Idee, mit der sich „die ganze Familie ins Reisegefühl zaubern kann“, kündigt das Kunstspiralen-Team an. Auf der Homepage finden Interessierte Spielideen und Anleitungen in Form von Tutorial und Videos. Die ersten Reisespaß-Vorschläge stehen bereits im Netz, sodass jeder sein „Reisetempo“ selbst bestimmen kann.

Die imaginäre Reise beginnt wie jeder Urlaub mit dem Kofferpacken, an Tag zwei geht es in den Flieger – gebastelt aus Papier – nach Ägypten. An Tag drei begeben sich die Reisenden auf die Spuren von Kleopatra. Am vierten Tag wird eine Pyramide aus Lego- oder Duplo-Steinen errichtet. Donnerstag, 9. April, ist der fünfte Reisetag, sodass das Team eine weitere Idee ins Netz stellt. Und so wird es die nächsten Tage weitergehen. Wohin es geht? Vielleicht ins Reich von 1001 Nacht oder zu den Inkas nach Mexiko – mehr verrät das Team nicht.

Die Kunstspirale ist nach eigenen Angaben darüber hinaus offen für weitere Wunschziele, einfach eine E-Mail schreiben an kunstspirale@googlemail.com.

Von Anette Wulf-Dettmer