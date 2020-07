Uetze

Von Ferienruhe ist in den Kindergärten der Gemeinde Uetze noch nichts zu spüren. Es gibt aber eine Kita, in der es ab der nächsten Woche noch etwas wuseliger wird. Denn von Montag an rücken die Mitarbeiter des gemeindeeigenen Betriebs Gebäudeservice und Bauhof (GBU) in die Kita Buddelkiste ein. Dort an der Eichendorffstraße in Uetze soll die Beleuchtungsanlage der Einrichtung erneuert werden. Dazu werden zunächst die alten Röhren abgebaut. „Die sind bereits 29 Jahre alt“, sagte Kita-Leiterin Christine Franke. Genauso alt also wie das Gebäude selbst.

Gemeinde will 76 Prozent Strom einsparen

Mithilfe eines hannoverschen Planungsbüros und einer Uetzer Elektrofachfirma werden die bisherigen Leuchtstoffröhren durch umweltfreundlichere LED-Technik ersetzt. Mit dem Wechsel der Lampenart soll eine Stromersparnis von 76 Prozent gegenüber den bisherigen Lampen erzielt werden, rechnete GBU-Leiter Frank Hacke vor. Über die gesamte Lebensdauer der Leuchtmittel ergebe das eine CO2-Einsparung von rund 134 Tonnen.

Dass der Austausch bereits während des Regelbetriebs beginnt, liege an der Dringlichkeit, sagte Franke. „Eigentlich sollten die Röhren schon vor drei Jahren ausgetauscht werden.“ Da die Gemeinde aber eine Bundesförderung nutzen wollte, habe es wegen der Anträge und der Bewilligung länger gedauert.

Austausch zunächst in ungenutzten Räumen

Die Arbeiten während des laufenden Betriebs konzentrieren sich zunächst auf die Büros und die in der Coronakrise ungenutzten Räume wie den großen Gemeinschaftsraum. Wenn die Ferien begonnen haben, sind die anderen Räume dran. Das Team der Buddelkiste will aber während der Arbeiten ohnehin einen Großteil der Zeit mit den Kindern im Freien verbringen.

Die Kosten der Erneuerung in der Buddelkiste belaufen sich auf rund 45.500 Euro, teilt die Gemeinde mit. Über das Programm Nationale Klimaschutzinitiative beteiligt sich das Bundesumweltministerium mit fast 15.000 Euro an dem Vorhaben.

Teil des Klimaschutzprogramms

Die Erneuerung der Lampen in der Kita ist Bestandteil des Klimaschutzprogramms der Gemeinde, die der Rat 2009 beschlossen hatte. Damals sollte innerhalb von neun Jahren 25 Prozent der Heizenergie und 20 Prozent des Stromverbrauchs in den Gebäuden der Gemeinde eingespart werden. Dieses Ziel sei bereits nach fünf Jahren erreicht worden, sagte Hacke. Mit einer Fortschreibung des Klimaschutzprogramms hat sich die Gemeinde jetzt ein Ziel von 55 Prozent CO2-Ersparnis bis zum Jahresende vorgenommen. „Aktuell haben wir im Frühjahr 2020 einen kompletten Leuchtmittelaustausch mit LED-Leuchtstoffröhren im Rathaus sowie in der Sporthalle Dedenhausen umgesetzt“, erläuterte Hacke. Derzeit werde außerdem der Neubau des Feuerwehrhauses Uetze an das Blockheizkraftwerk einer landwirtschaftlichen Biogasanlage angeschlossen. „So kann das Gebäude zukünftig mit erneuerbarer Energie beheizt werden.“

Von Michael Schütz