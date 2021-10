Uetze

Auf frischer Tat haben Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an Schapers Kamp am Donnerstag einen Ladendieb erwischt, der zuvor mit einem Komplizen mehrere Gegenstände eingesteckt hatte. Der Mittäter konnte flüchten.

Der 48 Jahre alte Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland hatte nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 10 Uhr den Markt betreten, ebenso wie sein Kompagnon. Beide fielen den Angestellten auf, weil sie sich merkwürdig verhielten und einen Rucksack trugen. Die Beschäftigten beobachteten, dass das Duo immer wieder Waren in die Hand nahmen, sie anschauten – und an einem anderen Standort die Waren scheinbar nicht mehr bei sich führten. Die Vorfälle ereigneten sich nach Zeugenangaben in der Bäckereiabteilung und im Kleidungsbereich.

Mitarbeiter beobachten Diebstahl

In der Getränkeabteilung sahen die Mitarbeiter schließlich, wie einer der Täter eine Dose mit einem Energydrink in den Rucksack steckte. Anschließend verließen die Männer den Kassenbereich, ohne Waren bezahlen zu wollen. Daraufhin wurden sie vom Personal angesprochen und ergriffen augenblicklich die Flucht. Ein Ladendieb konnte durch die sich schließende Automatiktür entkommen, bei dem zweiten verhinderte die geschlossene Tür die Flucht. Bei ihm fanden alarmierte Polizeibeamte Diebesgut im Wert von 48 Euro.

Auch wenn der 48-Jährige keinen festen Wohnsitz hat und keinerlei Bargeld besitzt, um die Sicherheitsleistung bezahlen zu können, wurde er nach der Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Von Antje Bismark