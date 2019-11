Das Uetzer Amateurtheater BretterWelt hat sich an eine große Herausforderung gewagt: die Aufführung des Dramas „Die zwölf Geschworenen“. Das Ensemble hat die Aufgabe bei der Premiere mit Bravour gemeistert.

Der Geschworene Nummer 9, gespielt von Klaus-Peter Großmann (stehend am Tisch), meldet seine Zweifel an der Schuld des Angeklagten an. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller