Seit Jahren schon pflegen Mitarbeiter vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ein Moorbiotop auf einer neun Hektar großen Fläche, auf dem ungezählte Moorfrösche inzwischen leben. Diese Arbeiten gehen nun in den nächsten Tagen weiter, wie die Behörde mitteilt.

In der Vergangenheit standen sogenannte Entkusselungsarbeiten an, bei denen die Mitarbeiter jene Gehölze entfernt haben, die sich vom Rand in den Kernbereich des Moores ausbreiten. Das nun anstehende Fräsen der verbliebenen Stubben soll verhindern, dass die Gehölze erneut austreiben. Damit sollen weitere Laichgewässer für den seltenen Moorfrosch geschaffen werden. Dadurch erhofft sich der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) nach eigenen Angaben, den Charakter des Moorbiotops noch mehr aufzuwerten und langfristig zu erhalten.

Das Moorbiotop bei Uetze nach den Entkusselungsarbeiten. Quelle: Heike Wellmann (NLWKN)

Naturschützer zählen mehr als 400 Laichballen

Das Übergangsmoor, das sich komplett im Eigentum des Landes befindet, hat sich in einer Tonlinse über flachem Geschiebelehm herausgebildet. Es zeichnet sich vor allem durch ein ansehnliches Vorkommen an Moorfröschen aus. Diese Froschart ist relativ selten, da viele Moore inzwischen trockengelegt worden sind und somit immer weniger Lebensraum für diese Amphibien zur Verfügung steht. Um den Froschbestand im Gebiet zu halten, wurden die Entkusselungen durchgeführt. So können sich die für Moore charakteristischen Pflanzen wie beispielsweise Seggen, Binsen und Röhricht und vor allem Torfmoose und Wollgräser durchsetzen. Das wiederum optimiert den Lebensraum des Moorfroschs.

Allein in diesem Frühjahr haben der Naturschutzbeauftragte für die Gemeinde Uetze, Erhard Zander, und der örtliche, ehrenamtliche Gebietsbetreuer Ralf Berkhan mehr als 400 Moorfrosch-Laichballen gezählt. Somit gehen die Fachleute von einer Gesamtpopulation von etwa 1000 dieser nach Bundesartenschutzverordnung „streng geschützten“ Tiere aus.

Von Antje Bismark