Der Verein Kunstspirale Hänigsen, der auch den Dorftreff in der 6000-Einwohner-Ortschaft leitet, kann sich über einen Zuschuss für seine großenteils ehrenamtlich organisierte Arbeit freuen. 16.200 Euro stellt das Land Niedersachsen für die inhaltliche Arbeit des Dorftreffs bereit – konkret für das Projekt „Alles ist anders“.

Die Information kommt von der Uetzer SPD-Landtagsabgeordneten Thordies Hanisch. Wie Christine Späthe, Geschäftsführerin des Vereins, auf Anfrage erklärte, liege ihr der Förderbescheid noch nicht vor. Deshalb wolle sie keine Einzelheiten zu konkreten Projekten, die mit dem Zuschuss umgesetzt werden sollen, nennen. Für Hanisch, die auch im Gemeinderat sitzt, ist „die Arbeit der Kunstspirale in Hänigsen, die zu einem großen Teil ehrenamtlich gestaltet wird, für den gesellschaftlichen und kulturellen Austausch unschätzbar. Dabei werden Menschen aller Altersklassen und Herkünfte zusammengebracht und so der gesellschaftliche Zusammenhalt gefördert“.

Über den Landesverband Soziokultur unterstützt das Land mit dieser Strukturförderung Vereine dabei, ein professionelles Ehrenamtsmanagement zu ermöglichen. Insgesamt 236.260 Euro sind für die Strukturförderung bewilligt. Im ersten Halbjahr 2022 werden 21 soziokulturelle Vereine gefördert.

Diese Förderung hat nichts mit dem geplanten Umbau des Hauses Mittelstraße 2 für den Dorf- und den Kunsttreff zu tun, sondern bezieht sich auf die inhaltliche Arbeit. Für die Sanierung und Umgestaltung der bisherigen Räume erhält die Gemeinde Uetze Zuschüsse von insgesamt 780.000 Euro: aus dem Topf der EU-Leaderregion 250.000 Euro, vom Land eine halbe Million sowie weitere 25.000 Euro von der Region Hannover und 5000 Euro von der Aktion Mensch.

Allerdings rechnet die Gemeinde für den Umbau des Gebäudes des zweistöckigen Gebäudes mit einer hohen Kostensteigerung. Wegen der explodierenden Preise in der Baubranche gehen die Planer inzwischen von Kosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro aus. Ursprünglich hatte die Gemeinde mit Baukosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro kalkuliert. Die Bauarbeiten werden frühestens im April 2022 beginnen.

