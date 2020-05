Dedenhausen

In Uetze hat die Ernte der Frühkartoffeln begonnen – so früh wie noch nie zuvor. Landwirt Bernd Gellermann aus Dedenhausen ist bereits am 1. Mai zum ersten Mal mit dem Roder auf seinen Acker gefahren. „Das haben wir bisher noch nie geschafft“, sagt er. Sein bislang frühester Termin sei der 3. Mai gewesen. In der Regel beginne die Ernte um den 10. Mai.

Derzeit holt Gellermann die Sorte „Annabelle“ vom Acker. „Das ist eine sehr frühe, festkochende und gut schmeckende Sorte“, sagt der Landwirt. Er selbst wundere sich über die gute Qualität schon Anfang Mai. „Sie ist überhaupt nicht wässrig“, so der Dedenhausener. Auch seine Kunden seien begeistert.

Frische Kartoffeln gibt es auf dem Hof zu kaufen

Über Mund-zu-Mund-Propaganda habe sich schnell herumgesprochen, dass er frisch gerodete Knollen in seiner Kartoffelkiste auf dem Hof verkauft. Ein Kilogramm kostet dort zwei Euro. Für 2,5 Kilogramm müssen die Kunden vier Euro bezahlen. Für Montag, 4. Mai, hat der Dedenhausener schon den ersten Auftrag für den Großmarkt in Hamburg erhalten.

Für die Lieferung an den Großmarkt in Hamburg hat Bernd Gellermann die Frühkartoffeln in Säcke abgepackt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Die vorgekeimten Knollen hat Gellermann bereits am 17. und 18. Februar unter die Erde gebracht. Aufgrund des frühen Pflanztermins, der doppelten Abdeckfolie und des milden Frühjahrs mit viel Sonnenschein hätten diese Kartoffeln sich prächtig entwickelt, sagt der Landwirt. Denn unter der Folie habe sich die Erde in den Pflanzreihen erwärmt. In den Nächten, in denen die Temperatur unter den Gefrierpunkt fiel, schaltete Gellermann die Frostschutzberegnung ein. „Die Pflanzen sind ohne Schaden davongekommen“, sagt er.

Auf einem Acker bei Dedenhausen erntet Bernd Gellermann mit Helfern bereits Frühkartoffeln. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Wettlauf mit der Pfalz

Alljährlich stellt sich die Frage, ob in Niedersachsen oder in der Pfalz die ersten deutschen Frühkartoffeln gerodet werden. Nach Kenntnis Wolfgang Wredes, Geschäftsführer der Raiffeisen-Warengenossenschaft Osthannover, sind die Knollen in der Pfalz in diesem Jahr noch nicht so weit. „Unsere Böden sind etwas sandiger und erwärmen sich deshalb etwas schneller“, erläutert Wrede. Seines Wissens ist Gellermann der Erste, der bereits roden kann.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller