Hänigsen

Der Herbst sorgt für Hochbetrieb an den Grüngutannahmestellen im Umland der Region Hannover. Saisonbedingt wird kubikmeterweise Laub, vor allem aus privaten Gärten, herangekarrt. Wegen der eng begrenzten Öffnungszeiten verursacht die Laub-Rushhour lange Autoschlangen und Wartezeiten, so wie es diese Woche zum Beispiel in Hänigsen zu beobachten war, als sich am Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr Fahrzeuge mit und ohne Anhänger auf dem Burgdorfer Berg Stoßstange an Stoßstange bis zur HEM-Tankstelle zurückstauten. Als zusätzlich zeitraubend erwiesen sich dabei die Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Nicht nur auf die Einhaltung der Maskenpflicht wurde geachtet. Auch durften jeweils nur wenige Fahrzeuge und Fußgänger gleichzeitig auf das abgesperrte Gelände.

Unbefugte außerhalb der Öffnungszeiten

Aber es gibt nicht wenige Zeitgenossen, die sich auch außerhalb der Öffnungszeiten unbefugt Zutritt zu den Grüngutannahmestellen verschaffen oder eingesackte Laubberge außerhalb der Umzäunung deponieren. Laut der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) gelangen so Verpackungen, Plastiksäcke sowie Schnüre und Bindfäden indirekt auch auf die Äcker der Landwirte und schaden damit der Umwelt. Seit Mitte der 1990-er Jahre bietet Aha gemeinsam mit der Marius Maschinenring Umweltservice GmbH die Annahme und Verwertung von Grünschnitt im Umland der Region Hannover an.

54 Annahmestellen in der Region

Auf den regionsweit 54 landwirtschaftlichen Grüngutannahmestellen werden Baum-, Strauch- und Heckenschnitt angenommen. Drei- bis viermal im Jahr werden die Grünabfälle geschreddert und gelangen als Dünger auf die Felder der Landwirte. So entstehe eine dezentrale Kreislaufwirtschaft, die den Bürgern kurze Wege der Entsorgung bietet, so der regionseigene Abfallbetrieb, der darum bittet, die Öffnungszeiten der Annahmestellen einzuhalten und ausschließlich Grünabfälle anzuliefern.

Von Martin Lauber