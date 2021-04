Dollbergen

„Einmal nach Spanien ohne Corona-Schnelltest“ heißt die Herausforderung, die Corinna Bachmann vom TSV Dollbergen zusammen mit ihrer Kollegin Stephanie Kühne initiiert hat. Gemeinsam mit anderen Laufbegeisterten wollten die Frauen bis zum 30. April mindestens 1800 Kilometer laufen – die Entfernung von Uetze bis in die spanische Stadt Lleida in Katalonien. Dort befindet sich die Partnerschule des Uetzer Gymnasiums.

App zeichnet Strecke auf

Egal ob Gehen, Wandern, Walken oder Joggen – die Teilnehmer können selbst das Tempo bestimmen. Eine App zeichnet die Streckenkilometer der Läuferinnen und Läufer auf. Alternativ können sie auch eine Nachricht mit den am Tag zurückgelegten Kilometern an die Organisatorinnen schicken. „Jeder Schritt zählt“, sagt Bachmann. Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Wer bei der Challenge, die ähnlich wie das Stadtradeln funktioniert, mitmachen will, muss nicht Vereinsmitglied sein. Einsteigen ist jederzeit noch möglich.

„Wir wollen die Leute nach draußen bringen“

Die Idee, die Kilometer von Uetze bis Lleida zurückzulegen, sei eher zufällig entstanden. „Wir brauchten in erster Linie eine Zahl als schaffbares Ziel“, sagt Bachmann. So seien sie auf die Partnergemeinden von Uetze gestoßen. Eine direkte Beziehung zu dem spanischen Ort habe der TSV nicht. „Wir wollten die Leute einfach nach draußen bringen“, sagt Bachmann.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sei das Vereinsleben schwierig geworden. Über die Challenge wollen die beiden Organisatorinnen sportliche Betätigung befeuern und das Gemeinschaftsgefühl wecken. Das funktioniere gut – vor allem unter den Joggerinnen und Joggern führe die einsehbare Kilometerrangliste in der App dazu, dass viele sich untereinander anstacheln und gegenseitig überbieten wollten.

Neues Ziel: 3600 Kilometer

Vor dem Start der Laufchallenge am Sonnabend, 24. März, sei sie unsicher gewesen, wie viele Menschen mitmachen würden, erklärt Bachmann. Sie habe anfangs mit etwa 30 Personen gerechnet. Umso mehr freue sie sich, dass bislang 60 dabei seien. Schon während der ersten zwei Wochen summieren sich laut Bachmann die gelaufenen Kilometer in der App auf 1600 Kilometer. Mit den Aktiven, die ihre Kilometer per E-Mail zuschicken, hätten sie die angepeilten 1800 Kilometer bereits geknackt, sagt sie. „Wir wollen jetzt schauen, ob wir es bis Ende April auch zurück aus Spanien schaffen“, scherzt sie. Deswegen hat sich der TSV nun als neues Ziel 3600 Kilometer gesetzt.

Anmelden können sich weitere Interessierte bei Bachmann, Telefon (01573) 9 48 67 51, oder bei Kühne unter (0170) 8 00 75 72.

Von Leona Passgang