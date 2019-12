Uetze

Kulturinteressierte können sich auf ein abwechslungsreiches Programm 2020 der Uetzer Kulturinitiative K4 – kulturfouruetze freuen. Sie lädt zu zwölf Veranstaltungen ein. Ein Highlight ist das Gastspiel der Leipziger Pfeffermühle am Sonnabend, 15. Februar, in der Agora des Uetzer Schulzentrums.

„Die Leipziger Pfeffermühle ist zum dritten Mal bei uns“, sagt die ehrenamtliche K4-Mitarbeiterin Tove Knebusch. „Sie kommt jedes Mal mit einer anderen Besetzung“, fügt ihr Mitstreiter Klaus-Peter Großmann hinzu. Am 15. Februar gastieren Franziska Schneider, Matthias Avemarg, Michael Rousavy, Marcus Ludwig und David Hobeck mit dem Programm „Agenda 007“.

Multimediashow zum Auftakt

Bereits am Sonnabend, 25. Januar, zeigt Andreas Pröve aus Wathlingen in der Agora die Multimediashow „ Myanmar – Zauber eines goldenen Landes“. Pröve ist seit 1981 querschnittsgelähmt und bereist die Welt im Rollstuhl. In Myanmar war er schon mehrmals.

Die Kulturinitiative K4 hat für 2020 ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Zum internationalen Frauentag hat K4 die female affairs verpflichtet. Die Gruppe, die aus fünf Frauen und einem Mann besteht, verspricht ein A-cappella-Konzert „mit Parodie, Witz und Charme“. Sie tritt am 7. März in der Agora auf. Dort ist auch am 24. April das Cristin-Claas-Trio zu Gast. „ Cristin Claas hat eine ganz tolle Stimme“, schwärmt Knebusch.

Kulturfestival beginnt mit gemeinsamen Singen

K4 lädt auch 2020 wieder zu „Klassik im Café“ ein. Paula Breland (Klarinette) und Anna-Katharina Schau (Bajan und Akkordeon) treten am 16. Mai im Café Zur Alten Wassermühle in Uetze auf. Sie sind Stipendiaten der Yehudi-Menuhin-Stiftung. Zum K4-Programm gehört nicht zuletzt die Auftaktveranstaltung des Festivals „Die mUETZE – Neun Dörfer voller Leben“. Das Festival beginnt am 19. Juni mit einem gemeinsamen Singen unter Leitung des Berliner Pianisten Christoph Reuter in der Agora. Für beide Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Ein Publikumsmagnet ist der alljährliche Jazzfrühschoppen im Garten des Festwerks Unter den Eichen in Dedenhausen. Dort spielt am 5. Juli die Old Virginny Jazzband aus Hannover. Im K4-Programm darf natürlich eine Lesung des Literarischen Quintetts nicht fehlen. Dieses besteht seit 15 Jahren und wird am 30. August im Zweiständerhaus in Wackerwinkel unter dem Motto „15 Jahre und (k)ein bisschen weise?“ seine Lieblingstexte bei freiem Eintritt zum Besten geben.

Hörspielkonzert mit Graf Dracula

Das Duo Cocodello verbindet am 12. September in der Agora seine Musik mit einem Kammerspiel. „Die beiden Künstler pendeln mit pfiffigen Songs und Texten zwischen Rock ’n’ Roll, Chanson, Pop und Belcanto“, sagt K4-Mitarbeiterin Ilona Weykopf. Das Midnight-Story-Orchester mit dem früheren Hänigser Florian Bührich ist am 2. Oktober in der Agora mit dem Hörspielkonzert „Der Graf (frei nach Bram Stokers ,Dracula‘)“ zu Gast. „Sie waren vor drei Jahren in Hänigsen und sind da sehr gut angekommen“, erinnert sich Beate Iwan von K4.

Den Schlusspunkt setzt das Amateurtheater BretterWelt, das 2020 20 Jahre alt wird. Es will mit einem Stück, das noch nicht feststeht, am 14. November Premiere feiern. Zwei weitere Aufführungen sind für das dann folgende Wochenende geplant.

Der Kartenverkauf beginnt

Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Firma Schüler in Uetze und Hänigsen sowie im Internet unter tickets.k4uetze.de. Die Preisspanne reicht von zwölf bis 16 Euro. An der Abendkasse kommen 2 Euro hinzu. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen die Hälfte.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller