Uetze

Auf politisches Kabarett der Spitzenklasse können sich die Besucher der Veranstaltung der Uetzer Kulturinitiative K4 am Sonnabend, 15. Februar, freuen. Dann gastiert die Leipziger Pfeffermühle in der Agora des Uetzer Schulzentrums mit ihrem aktuellen Programm „Agenda 007“.

Darin nimmt die Leipziger Pfeffermühle die heutigen technischen Überwachungsmöglichkeiten aufs Korn, von denen die Stasi nur hätte träumen können. Die gesamtdeutsche Realität sehe heute so aus: „Kein öffentliches WC ohne Kamera, kein privater PC ohne Staatstrojaner.“ Das Handy höre mit, das Auto sende seine Position, und der Fernseher schaue ins Schlafzimmer, sagen die Kabarettisten.

Überwachung im Privatleben

Laut Leipziger Pfeffermühle greift diese Überwachung bis in Privatleben. „Wir lesen heimlich die E-Mails des Partners, orten die Handys unserer Kinder und checken per Whatsapp, ob sie unter der Bettdecke noch online sind“. Die geheimen Dienste agierten im Verborgenen und seien allmächtig.

Franziska Schneider, Matthias Avemarg und Michael Rousavy wollen mit bissigen und satirischen Texten die Besucher in Uetze zum Lachen bringen. Für die musikalische Begleitung sorgen Marcus Ludwig am Klavier und David Hobeck mit der Trompete.

Immer in anderer Besetzung

Die Leipziger Pfeffermühle gibt bereits zum dritten Mal auf Einladung von K4 ein Gastspiel in Uetze. „Sie kommen jedes Mal mit einer anderen Besetzung“, sagt der ehrenamtliche K4-Mitarbeiter Klaus-Peter Großmann.

Die Leipziger Pfeffermühle ist 1954 gegründet worden. Als künstlerisches Aushängeschild der Messestadt Leipzig konnte sich das Kabarett in der DDR relativ viele politisch zweideutige Anspielungen erlauben. Es eckte aber trotzdem mehrmals bei den Machthabern an.

Die Vorstellung der Leipziger Pfeffermühle am Sonnabend, 15. Februar, beginnt um 19.30 Uhr in der Agora des Schulzentrums, Marktstraße 6. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 18 Euro. Für 16 Euro sind sie im Vorverkauf bei der Firma Schüler in Uetze und Hänigsen sowie im Internet unter www.tickets.k4uetze.de erhältlich. Schüler bis 16 Jahre zahlen jeweils die Hälfte.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller