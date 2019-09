Schwüblingsen

Kartoffeln und Gemüse hat Claudia Königsmann, Besitzerin des Mitmachhofs in Uetze-Schwüblingsen, auf einem Tisch ausgebreitet. „Erkennt ihr etwas wieder, was ihr auf dem Feld gesehen habt?“ will sie von den Jungen und Mädchen wissen. „Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, Tomaten, Gurken“, antworten die Drittklässler einer Grundschule aus Hannover-Stöcken. Der Besuch auf den Ackerbaubetrieb ist Teil des Projektes „ Lernort Bauernhof – Kinder entdecken Landwirtschaft“.

Drei Tage verbringen die 19 Grundschüler im Naturfreundehaus Grafhorn. Am zweiten Tag stand der Ausflug zum Mitmachhof auf dem Programm. Zunächst schauten die Kinder bei der Zwiebelernte zu. Anschließend sammelten sie auf dem Feld Zwiebeln und Kartoffeln auf und pflückten Bohnen. „Die dürfen sie mit nach Hause nehmen“, sagte Königsmann.

Schüler spielen Gemüsedetektive

Für die Schüler hatte sich Königsmann das Spiel Gemüsedetektive ausgedacht. Sie gab ihnen verpacktes Gemüse, unter anderem Konserven, in die Hand. In ihrem Feldgarten sollten die Drittklässler die entsprechenden Gemüsesorten suchen. Außerdem zeigte Königsmann den Jungen und Mädchen die Schweine des landwirtschaftlichen Betriebs. Am Nachmittag kochten Landfrauen mit den Grundschülern im Naturfreundehaus Kartoffelsuppe. „Da geht es um die Verbindung zwischen Erzeugung und Verarbeitung“, sagte Lisa Johannes, Pressesprecherin des Landvolk-Kreisverbands Hannover.

Drittklässler aus Hannover-Stöcken machen beim Projekt „Lernort Bauernhof“ auch die Erfahrung, dass sich auf Strohballen herrlich spielen lässt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Das Projekt „ Lernort Bauernhof“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Region Hannover des Landvolks, der Landfrauen und der Forscher-Kids. „Es besteht aus mehreren Bausteinen“, erläuterte Birgit Roos aus dem Fachbereich Umwelt der Region. Am ersten Tag ging es im Naturfreundehaus um das Thema Landwirtschaft in der Eisenzeit. So sollten die Kinder versuchen, mit einem Feuerstein Feuer zu machen und mit einem Stein Getreide zu mahlen. Vor allem Letzteres gelang den Schülern mehr schlecht als recht. Deshalb wurde der Teig für das Stockbrotbacken am Abend sicherheitshalber mit gekauftem Mehl zubereitet.

An Tag zwei ging auf den Bauernhof in Schwüblingsen. Mit „Reflexion“ ist der letzten Tag überschrieben. Klassenlehrerin Hilke Hornbostel spricht mit den Schülern dann über das Erlebte.

Umweltbildung gewinnt in den Schulen an Bedeutung

Nach Roos’ Worten bietet die Region die dreitägigen Klassenfahrten an, weil die Umweltbildung in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen habe. „Wir haben einen Bedarf an Bildungsangeboten zum Themenbereich Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung“, sagte Johannes.

Das Projekt „ Lernort Bauernhof“ hatte im Mai im Seminar- und Gästehaus Gailhof begonnen. Ziele für die dreitägigen Klassenfahrten waren außerdem das Schullandheim Springe, das Naturfreundehaus Grafhorn und die Jugendherberge Mardorf. Zu den jeweiligen Herbergen habe man Bauernhöfe in die Nähe gesucht, die die Klassen besuchen können, berichtete Johannes.

Kinder lernen Wert der Lebensmittel schätzen

Hornbostel hat ihre Klasse für das Projekt angemeldet, weil ihre Schüler wenig Kontakt mit Tieren und der Landwirtschaft haben. In Schwüblingsen hätten die Kinder Schweine und Pferde gesehen, in Grafhorn Schafe. Schade fand die Lehrerin, dass es auf dem Mitmachhof keine Kühe gibt. „Manche Kinder denken, die Milch wird in einer Fabrik hergestellt“, berichtete sie. Von dem Besuch des Bauernhofs erhofft sich die Lehrerin auch noch einen anderen Effekt. „Man sieht oft, dass Kinder Essen wegwerfen.“ Wenn die Kinder sähen, wie Lebensmittel produziert werden, schätzten sie diese mehr wert.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller