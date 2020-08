Noch bis Sonnabend, 29. August, 13 Uhr, ist der Edeka-Laden Cramer in Uetze geöffnet. Dann schließt er seine Türen für rund fünf Wochen. Was in der Zeit bis zur Wiedereröffnung auf der Baustelle passiert, erläutern Marktleiter und Geschäftsführer.