Hänigsen

Zum letzten Mal in diesem Jahr kann am Sonntag, 22. September, auf dem Hänigser Schützenplatz getrödelt werden. Das Flohmarktteam erwartet Händler – nur private Anbieter sind erlaubt – und Kunden ab 7 Uhr. Die Stände werden bis 17 Uhr stehen. Für das Kuchenbüfett mit Selbstgebackenem sorgt diesmal der Förderverein der Grundschule Am Storchennest. Darüber hinaus werden sich auf dem Markt örtliche Vereine vorstellen, unter anderem die Kunstspirale mit ihrem Angebot für Jung und Alt.

Den letzte Open-Air-Flohmarkt 2019 in Hänigsen bereitet das Team um Dirk Bischoff und Thomas Klinger für Sonntag, 6. Oktober, ab 8 Uhr im Freibad vor.

Seit drei Jahren bietet das Flohmarktteam seine Veranstaltungen unter dem Dach der Kunstspirale an. Warum diese Kooperation so eine gute Idee gewesen ist, lesen Sie hier.

Von Anette Wulf-Dettmer