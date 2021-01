Dedenhausen

Für die Dorfgemeinschaft in Uetze-Dedenhausen beginnt das Jahr 2021 mit einer guten Nachricht. Das Gasthaus Zum Bahnhof, die seit Jahren letzte Gaststätte im Ort, wird nicht geschlossen. Die Geck-AG der Zukunftswerkstatt Dedenhausen hat sich mit der derzeitigen Betreiberin und Eigentümerin Renate Geck, die die Gaststätte aus Altersgründen aufgeben will, auf den Kaufpreis für das zweistöckige Gebäude geeignet.

Und es kommt noch besser: „Es wurde eine verbindliche Übereinkunft mit einer neuen Betreiberin abgeschlossen“, berichtet die Geck-AG. Damit ist auch sichergestellt, dass weiterhin Familienfeiern, Hochzeiten, Beerdigungskaffees und Kinderfeste im Dorf stattfinden können und die örtlichen Vereine einen Ort für ihre Versammlungen haben, so wie die Zukunftswerkstatt es erhofft hat.

Für Kauf des Gasthofs reicht das Geld

Das Geld für den Kauf der Gastwirtschaft hat die Geck-AG inzwischen zusammen. 133.000 Euro haben die Unterstützer bis zum Jahresende 2020 auf das Treuhandkonto eingezahlt. „Zwei Jahre haben wir gesammelt“, sagt Joachim Hutschenreuter, Ortsbürgermeister und Mitglied der Geck-AG. Begonnen hat die Geck-AG mit ihrer Arbeit im Herbst 2018. Mit Energie und vielen Ideen werben seitdem Hutschenreuter, Söhnke Leßmann, Stefan Wildhagen, Reinhard Bührig, Viktoria Homann, Mattias Kröger und Hagen Küster für das einmalige Projekt. Unter anderem haben sie Treckerfahrer Günther als Fürsprecher gewinnen können. Nach vielen Aktionen, Bürgerversammlungen und Gesprächen haben die sieben Ende 2020 noch einmal ein Signal mit einem Spendenaufruf gesetzt. „Denn im Dorf wurde schon verbreitet, dass die Geck-AG aufgegeben hat“, berichtet Hutschenreuter.

Das ist die Geck-AG: Söhnke Leßmann (von links), Stefan Wildhagen, Reinhard Bührig, Viktoria Homann, Joachim Hutschenreuter und Mattias Kröger. Es fehlt Hagen Küster. Quelle: privat

Jetzt kann die Genossenschaft gegründet werden

Der nächste Schritt, damit Kaufvertrag und Pachtvertrag rechtskräftig abgeschlossen werden können, ist die Gründung der Genossenschaft. Die Gründungsversammlung soll im ersten Quartal 2021 stattfinden. „Da im Lockdown viele Dinge nur per Post oder Mail zu erledigen sind, rufen wir alle Anteilseigner auf, der Geck-AG ihre Postanschrift, eine Telefonnummer und möglichst auch eine E-Mail-Adresse mitzuteilen“, erklärt Hutschenreuter. Denn diese Daten seien den Überweisungstexten nicht zu entnehmen.

Nach wie vor können Genossenschaftsanteile – einer kostet 250 Euro – gezeichnet werden. „Je mehr eigenes Kapital zur Verfügung steht, desto weniger Kredite müssen für die Renovierung des Hauses aufgenommen werden“, sagt Hutschenreuter. „Und renoviert werden muss ohne Ende.“ In dem Fachwerkhaus befindet sich im Erdgeschoss die Gaststube nebst kleinem Clubraum und kleiner Küche. „Zudem gibt es einen großen Saal, an den sich in einem Anbau eine große Küche anschließt“, berichtet Bührig.

Catering-Service will bereits am 1. Februar starten

Der Saal mit Küche hat laut Hutschenreuter den Ausschlag gegeben, dass die neue Pächterin sich für Dedenhausen entschieden hat. „Sie hatte noch ein Angebot direkt in Uetze.“ In der großen Küche wollen sie und ihre Tochter bereits ab 1. Februar mit ihrem Catering-Service, für den sie bislang das Schwüblingser Gasthaus Zur Post genutzt haben, in Betrieb gehen und wie bislang Schulmensen im Landkreis Peine beliefern. Damit haben die beiden neben dem Gasthausbetrieb für die Dedenhausener ein sicheres zweites Standbein.

„Der Catering-Service wird auch während der Gebäudesanierung weitgehend offen bleiben können“, sagt Bührig. Geplant ist bislang, im Saal einen neuen Fußboden zu verlegen. Das Dach des Küchenanbaus muss erneuert werden. Die Gaststube soll ein modernes Ambiente bekommen. „Zurzeit ist sie sehr dunkel.“ Was in der ersten und zweiten Etage geschieht, das will die künftige Genossenschaft gemeinsam mit der Pächterin entscheiden. Dort wäre laut Konzept der Geck-AG Platz für jeweils eine Familien-Mietwohnung sowie zwei Single-Wohnungen oder alternativ Fremdenzimmer. Die Immobilie hat eine Gesamtfläche von rund 800 Quadratmetern.

Für die Sanierung und Renovierung rechnet die Genossenschaft mit Kosten von mindestens 300.000 bis 400.000 Euro – und will einen Kredit bei der KfW aufnehmen. Zudem sollen Zuschüsse beantragen werden, zum Beispiel aus dem Fördertopf der EU-Leader-Region Aller-Fuhse-Aue.

