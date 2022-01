Uetze

Viele Gesangvereine kämpfen ums Überleben, weil sie Nachwuchsprobleme haben. Nicht so der Liederkranz Concordia Uetze von 1859. Er hat zwar im November seinen Stammchor aufgelöst. Aber der Chor Chorange sichert die Zukunft des 163 Jahre alten Vereins. Die Weichen für sein Überleben hat der Verein im September 2003 gestellt. Damals gründete er den Jungen Chor.

Umbenennung in Chorange

Der Junge Chor und der Stammchor des Vereins unterschieden sich im Repertoire. Während sich der Stammchor weiterhin der traditionellen Chormusik verschrieb, studierte der Junge Chor moderne Lieder ein. Der Junge Chor avancierte mit erfolgreichen Auftritten schnell zum Aushängeschild des Vereins. 2015 nannte er sich in Chorange um. Der Name setzt sich aus den zwei Wörtern Chor und orange zusammen. Die Frauen tragen bei Auftritten zur dunklen Kleidung orangefarbene Schals, die Männer orangefarbene Krawatten. Nachwuchssorgen kennt Chorange nicht.

1894 feiert der Männergesangverein Concordia die Anschaffung der Vereinsfahne 30 Jahre zuvor. Quelle: Liederkranz Concordia Uetze

Ganz anders verlief die Entwicklung des Stammchors. Aufgrund seiner Altersstruktur verringerte sich nach und nach die Zahl der Sänger und Sängerinnen. Neueintritte blieben die Ausnahme. Im November 2021 hörte der langjähriger Leiter des Stammchores, Hans-Joachim Rinnau, altersbedingt auf. Bei seiner Verabschiedung trat der Stammchor das letzte Mal auf.

Spaß am Singen bringt Männer zusammen

Die Anfänge des Liederkranzes Concordia reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. „Im Jahre 1859 gründeten einige Uetzer Männer, die Lust am Singen empfanden, den Uetzer Singverein“, schreibt der frühere Vorsitzende Kurt Werner in der Festschrift zum 150-jährigen Bestehen des Vereins.

Einen besonderen Auftritt hatten die Sänger nach dem Uetzer Brand 1863. Am zweiten Sonntag nach der Feuerkatastrophe, bei der fast das ganze Dorf abgebrannt war, besuchten König Georg V. von Hannover und der Kronprinz Ernst August den leidgeprüften Ort. Die Sänger begrüßten den Monarchen musikalisch. „Der Singverein unter der Leitung des Küsters Lindemann sang: ,Heil, unserem König, heil!’ Worauf der König sich weit aus dem Wagen lehnte und erwiderte: ,Ich danke euch herzlich, und ich freue mich, dass ihr in eurem Kummer mich so freundlich grüßt’“, berichtet der einstige Uetzer Pastor Heinrich Lütkemann in der von ihm 1898 verfassten Ortschronik.

Diese Aufnahme des Liederkranzes Uetze ist vermutlich 1925 anlässlich der Silberhochzeit des Dirigenten entstanden. Quelle: Liederkranz Concordia Uetze

Verein schafft sich 1864 eine Fahne an

Nach Werners Worten war der Verein bis 1864 so stark gewachsen, dass die Sänger erstmals einen Vorstand wählten. Im selben Jahr schaffte er sich seine erste Vereinsfahne an und nannte sich von da an Männergesangverein Liederkranz zu Uetze. Eine Lyra zierte eine Hälfte des Vereinswappens, in der zweiten Hälfte stand die Zahl 1864, das Jahr der Fahnenweihe. Der Liederkranz machte sich laut der verstorbenen Heimatforscherin Gertrud Schumacher um die Jahrhundertwende bei Preissingen einen Namen – auch außerhalb des damaligen Kreises Burgdorf.

1911 bekam der Liederkranz Konkurrenz im Ort. In jenem Jahr wurde der Männergesangverein Uetze von 1911 gegründet. Beide Vereine richteten nach Schumachers Angaben gemeinsam Konzerte aus und spendeten den Reinertrag dieser Veranstaltungen für einen guten Zweck. 1920 kam noch ein dritter Uetzer Gesangverein hinzu: der Männergesangverein Concordia.

1931 fusionierten der Liederkranz und der 1911 gegründete Verein zum Männergesangverein Liederkranz von 1859. Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, ordneten sie noch im selben Jahr den Zusammenschluss aller Uetzer Gesangvereine an. Der neue Verein nannte sich Männergesangverein Liederkranz Concordia von 1859 Uetze.

1938 kommt ein Frauenchor hinzu

Dem schloss sich fünf Jahre später ein neu gegründeter Frauenchor an. Der Verein erhielt nun den sperrigen Namen „Männergesangverein Liederkranz Concordia von 1859 mit angeschlossenem Frauenchor“. Volles Stimmrecht hatten die Frauen jedoch nicht. Das wurde ihnen erst 1971 eingeräumt. Der Vereinsname lautete von da an Gesangverein Liederkranz Concordia von 1859.

1959 feiert „der Männergesangverein Liederkranz Concordia mit angeschlossenem Frauenchor“ sein 100-jähriges Bestehen. Quelle: Liederkranz Concordia Uetze

Pastor sieht Vereine als Konkurrenz für Kirche

Der Singverein war nicht der einzige Verein, der im 19. Jahrhundert in Uetze gegründet wurde. Pastor Lütkemann nennt in seiner Ortschronik auch einen Kriegerverein, einen Turnverein (den heutigen VfL Uetze), einen Jünglingsverein und einen Verein junger Mädchen. Zu den Vereinen zählte er auch die Freiwillige Feuerwehr und den Kirchenchor. Den 1876 gegründeten und heute noch existierenden Hölschen-Club, einen Skatverein, erwähnt der Pastor in seiner Chronik nicht.

Die Vereinsgründungen betrachtete Lütkemann mit Sorge. Er befürchtete, dass die Kirche an Einfluss verliert: „Ein so ausgebildetes Vereinswesen schließt die Gefahr in sich, dass die Kräfte der Gemeinde zersplittert und geschwächt, statt zusammengehalten und gestärkt werden“. Um die Dorfgemeinschaft nicht zu gefährden, müssten die Vereine eng mit der Kirchengemeinde zusammenarbeiten.

