„Ich liebe Bücher. Bücher sind mein Leben. Ich lese alles, was lustig oder spannend ist“, sagt Britta Mieke aus Uetze-Katensen. Die 54-Jährige, die schon vor ihrer Einschulung lesen konnte, leitet das allmonatliche Literaturcafé im Café Zur Alten Wassermühle in Uetze. 2018 hat sie die Leitung den Kreises von der Uetzerin Dagmar Kovac übernommen. Sie wollte sicherstellen, dass sich auf Dauer Lesebegeisterte einmal im Monat treffen und sich austauschen können, begründet Mieke ihr Engagement.

Vor etwa fünf Jahren hat die Katenserin das erste Mal das Literaturcafé besucht. „Zunächst habe ich nur zugehört“, erinnert sie sich. Dann habe sie gelegentlich Bücher vorgestellt. Schnell habe sie gemerkt, dass das Literaturcafé für sie genau das Richtige ist: „Man bekommt Anregungen, ein bestimmtes Buch zu lesen.“ Hingegen sei ein Literaturzirkel nicht ihre Sache, dessen Teilnehmer über ein Buch diskutieren, dass sich vorher alle zu Gemüte geführt haben.

Miekes Lieblingsautorin ist Ursula Poznanski

Die Lieblingsautorin der Katenserin ist derzeit die österreichische Schriftstellerin Ursula Poznanski. „Von ihr habe ich gerade erst fünf Bücher gekauft.“ Lesestoff für eine Woche. Denn, wenn sie ein Buch anfange, lese sie es in einem Stück. Meistens benötige sie dafür nicht mehr als einen Tag, verrät Mieke schmunzelnd.

Die Vorbereitungen der monatlichen Treffen im Café Zur Alten Wassermühle nähmen etwa zwei Stunden in Anspruch, sagt Mieke. Sie müsse die Termine mit der Caféleitung absprechen, Ankündigungen des nächsten Literaturcafés an die Presse schicken und Autoren oder Vorleser finden, die Bücher vorstellen. In der Regel kämen diejenigen, die ein Buch vorstellen, aus dem Kreis der Besucher. Sie müssten Textpassagen vorlesen und etwas über den Autor erzählen.

Private Initiative hat kein Budget

Weil das Literaturcafé eine private Initiative ist, verfügt Mieke nicht über ein Budget. Deshalb kann sie keine berühmten Schriftsteller für eine Lesung engagieren. Die Autoren, die ihre eigenen Werke vorstellen, stammen daher aus der näheren Umgebung, aus Celle oder Hannover.

Zu Miekes Aufgaben gehört auch, den Nachmittag zu moderieren. „Ich habe kein Problem, vor Leuten zu sprechen“, sagt sie. Als Materialdisponentin müsse sie beruflich Vorträge halten sowie Präsentationen zeigen und erläutern.

Orimoto ist Miekes Hobby

„Ich lese nicht nur Bücher. Ich mache auch etwas daraus“, erzählt Mieke. In ihrer Freizeit faltet sie kunstvoll die Blätter gedruckter Werke. „Orimoto nennt sich das“, sagt die 54-jährige Witwe. Auch ein weiteres Hobby dreht sich um Papier und Bücher. Mieke sammelt Exlibris, auch Bucheignerzeichen genannt. Dabei handelt es sich um grafisch gestaltete Zettel, die man zur Kennzeichnung des Eigentümers in Bücher einklebt. Die Grafiken enthalten den Namen des Eigentümers. Es gibt auch künstlerisch ambitionierte Grafiken, die eigens für Sammler hergestellt werden. So lässt auch Mieke ihre Bucheignerzeichen von Künstlern gestalten. „Ich sammle sie auch von anderen Leuten“, erzählt die Katenserin, die Mitglied der Deutschen Exlibris-Gesellschaft ist.

Im Februar gibt es einen Krimi und eine Biografie In der Regel treffen sich Lesebegeisterte – Frauen wie Männer – an jedem ersten Freitag im Monat zum Literaturcafé im Café Zur Alten Wassermühle in Uetze, Mühlenstraße 11. Weil das Café Zur Alten Wassermühle Anfang Januar Betriebsferien macht, findet das nächste Treffen erst am Freitag, 7. Februar, ab 15 Uhr statt. Dann stellt Britta Mieke den Krimi „Fremd“ vor, den Ursula Poznanski und Arno Strobel geschrieben haben. Dorle Severit liest aus der Biografie „Noch ein Martini und ich lieg’ unter dem Gastgeber: Dorothy Parker“ vor. Autorin dieses Buches ist Michaela Karl. Der Eintritt ist frei.

