Hänigsen

Der Schulweg der Hänigser Grundschüler soll ab Montag, 21. Februar, sicherer werden. Verkehrshelfer sollen montags bis freitags von 7.45 bis 8.15 Uhr an der Kreuzung Am Kindergarten/Mittelstraße/Moorgartenweg stehen und darauf achten, dass alle Kinder in dem viel befahrenen Bereich die Straßen sicher überqueren können.

Vor ihrem Einsatz haben sich die elf Freiwilligen von der Polizei schulen lassen. Initiiert haben den Lotsendienst Melanie Voges und Kristina Gadmann. Ortsrat und Ortsbürgermeister Norbert Vanin unterstützen die Aktion. Vanin und die Initiatorinnen hoffen, dass sich noch weitere Freiwillige melden, sodass die Helfer nur alle 14 Tage Dienst haben. Ansprechpartner sind Gadmann, Telefon (01 57) 52 15 02 95, und Voges, Telefon (01 77) 27 5 49 18.

Von Anette Wulf-Dettmer