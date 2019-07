Wackerwinkel/Benrode

Im mehr als 400 Jahre alten Zweiständerhaus in Wackerwinkel bietet der Heimatbund Uetze den Besuchern etwas Neues. Er stellt dort seit Kurzem Federzeichnungen von historischen Häusern aus Uetze und Umgebung aus. Eine dieser Zeichnungen zeigt den Hof der Familie Buhmann in Benrode. „Von dem Hof stammt Lüder Wrede, dem ein Soldat bei einem Streit die Hand abgeschlagen hatte“, sagt Wolfgang Braatz, Archivar des Heimatbunds.

Händel im Gasthaus Neuer Garten endet blutig

Am 16. August 1705 waren im Gasthaus Neuer Garten mehrere Uetzer und Dragoner des Celler Herzogs, die in Uetze einquartiert waren, aneinandergeraten. Während des Streits zogen die Dragoner ihre Säbel und verletzten zwei Einheimische schwer. Einer von ihnen war Wrede, der seine linke Hand verlor. Die Soldaten mussten zur Strafe Spießrutenlaufen machen. Die beiden Hauptschuldigen wurden außerdem zu vier Monaten Zwangsarbeit verurteilt. Der Herzog ließ für Wrede eine Kupferhand anfertigen, die er über seinen Armstumpf stülpen konnte. Schwere Feldarbeit konnte er damit nicht verrichten. Fortan beschäftigte er sich mit der Ahnenforschung und brachten den Stammbaum seiner Familie zu Papier. Sechs Jahre nach der Auseinandersetzung im Neuen Garten starb er. Der Heimatbund besitzt eine Kopie seines Stammbaums.

Das älteste Gebäude in Benrode, ein ehemaliger Speicher, stammt aus demselben Jahr, in dem Wrede seine Hand verlor. „Es wurde von seinem Bruder Henni, der den Hof bewirtschaftete, gebaut“, sagt Braatz. Auf einem Balken über dem Eingang stehen die Namen des Erbauers und seiner Frau sowie das Baujahr 1705. Heute ist der frühere Speicher ein Wohnhaus.

Buren-Wredes Hof gehört heute der Familie Buhmann

„Die Familie Wrede war in den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts hoch verschuldet und hat damals den Hof an die Sparkasse verloren“, erzählt Braatz. 1934 erwarb die Familie Buhmann aus Hannover den Hof. In deren Eigentum ist die Immobilie noch heute.

Jahrhundertelang bestand Benrode aus zwei Vollhöfen. Lange Zeit hießen beide Besitzerfamilien Wrede. Zur Unterscheidung verwendeten die Einwohner der umliegenden Dörfer die Hofnamen. Lüder Wredes Familie wurde Buren-Wrede genannt. Der Hofname der anderen Familie lautete Weber.

Kostenlose Fotokopien für die Besucher

Auf den ausgestellten Federzeichnungen in Wackerwinkel sind unter anderem auch der Junkernhof und die frühere Stötzner-Schule in Uetze sowie das Zweiständerhaus in Wackerwinkel abgebildet. Der Heimatbund gibt Fotokopien der Zeichnungen kostenlos an Besucher des Zweiständerhauses ab.

Das Baudenkmal in Wackerwinkel ist in den Sommermonaten donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. Gruppen können mit dem Heimatbundvorsitzenden Peter Doms, Telefon (05173) 7752, Termine für Führungen vereinbaren.

