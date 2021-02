Hänigsen

Beachtliche 3,18 Promille hat ein Atemalkoholtest am Donnerstagabend bei einem 34-jährigen Autofahrer aus Uetze angezeigt. Der Mann war einer Frau auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Böschansweg in Hänigsen aufgefallen, als er augenscheinlich alkoholisiert in einen grauen Audi einstieg und davonfuhr. Da sich die Zeugin das Kennzeichen gemerkt hatte, konnten die Beamten die Anschrift des Fahrzeughalters ermitteln.

Polizei trifft zunächst nur Ehefrau des Fahrers an

Dort trafen sie zwar zunächst nur die Ehefrau an – während die Polizisten sie befragten, fuhr deren Mann jedoch in eben jenem grauen Audi mit aufheulendem Motor vorbei, um den Wagen in einer Garage in einer Nebenstraße zu parken.

Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten bei dem Mann, der angab, nicht er, sondern seine Frau sei gefahren, deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten untersagten dem Mann die Nutzung des Autos, bis er wieder vollends nüchtern sei. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen – das Dokument war nicht auffindbar.

Von Sandra Köhler