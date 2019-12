Uetze

Der Vorlesewettbewerb für die sechsten Klassen ist eine lieb gewonnene Tradition im Uetzer Gymnasium. Federführend hat die Challenge Deutschlehrerin Gesa Dierks ausgerichtet. In den vergangenen Wochen wurden die Klassensieger ermittelt. Es sind Mano Hartmann und Özge Öngüdü (beide Klasse 6a), Lina Dobel und Svea Buggel (beide 6b), Mariella Laqua und Larissa Lampe (beide 6c) sowie Theo Martini und Antonia Boy (beide 6d). Diese acht haben jetzt in der weihnachtlich herausgeputzten Agora des Schulzen­trums zunächst aus Büchern ihrer Wahl vorgelesen.

Am besten gefielen der Jury die Lesevorträge von Antonia, Lina und Mariella, die damit in die Finalrunde kamen. Dort mussten die Schülerinnen einen ihnen unbekannten Text aus dem Buch „Es ist ein Elch entsprungen“ lebendig, ausdrucksstark und möglichst fehlerfrei vortragen. Diese Aufgabe meisterte Mariella am besten, entschied die Jury. Die Sechstklässlerin wird das Gymnasium Uetze deshalb beim Regionalentscheid in Burgdorf Anfang nächsten Jahres vertreten. Die drei Finalistinnen wurden zudem für ihre Leistungen mit Buchgutscheinen belohnt, die der Förderverein des Gymnasiums gespendet hat.

Von Anette Wulf-Dettmer