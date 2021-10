Uetze/Katensen/Dedenhausen

15 Jahre lang hat Marion Gellermann an maßgeblicher Stelle die Politik in der Gemeinde Uetze mitgeprägt. Die Liste ihrer politischen Ämter ist lang. Seit 2011 ist sie stellvertretende Gemeindebürgermeisterin. Mit Ende dieser Wahlperiode scheidet sie aus dem Rat aus. Ihre Posten in der CDU will Gellermann, die von 2011 bis 2016 auch Regionsabgeordnete und von 2006 bis Ende 2017 in Dedenhausen stellvertretende Ortsbürgermeisterin war, nach und nach abgeben.

„Ich höre auf, weil ich bald 60 werde“, sagt die Steuerfachangestellte, die seit Anfang 2018 in Katensen wohnt. Die Arbeit in einem Steuerbüro „mit der ganzen Digitalisierung“ fordere sie. Außerdem helfe sie ihrem Lebensgefährten auf dessen landwirtschaftlichen Betrieb. „Dann haben wir noch einen dreieinhalb Jahre alten Enkel, der uns viel Freude macht“, sagt Gellermann. Für das Kind, ihren Partner und für sich wolle sie nun mehr Zeit haben.

Marion Gellermann stellt in ihrem früheren Wohnort Dedenhausen die Blumenzwiebeln für eine Pflanzaktion bereit. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

Junge Frau wird Nachfolgerin

In der CDU-Fraktion hat sie den Ruf der Kümmerin. Als Fraktionsgeschäftsführerin hat sie für den Zusammenhalt unter den Ratsmitgliedern ihrer Partei gesorgt. Nach eigenen Worten freut sie sich darüber, dass die neue CDU-Ratsfraktion mit Ann-Kathrin Bury ein Mitglied der Jungen Union und dazu noch eine Frau zu ihrer Nachfolgerin gewählt hat. Bury könne sich jederzeit mit Fragen an sie wenden, sagt die 59-Jährige.

„Eigentlich bin ich rundum glücklich mit dem, was ich in den 15 Jahren gemacht habe“, sagt Gellermann. Sie habe viel Zeit in die politische Arbeit investiert: „Wenn ich etwas mache, dann ganz oder gar nicht.“

Lesen Sie auch Dollbergens Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch scheidet aus dem Amt aus

Repräsentative Aufgaben, die sie als stellvertretende Bürgermeisterin wahrgenommen hat, habe sie interessant gefunden. Sie überbrachte zum Beispiel die Grüße von Rat und Verwaltung auf Schützenfesten, Feuerwehrversammlungen und Veranstaltungen von Kreisverbänden wie dem Roten Kreuz oder der Arbeiterwohlfahrt. Und sie gratulierte im Namen der Gemeinde bei Ehejubiläen. Da habe sie sich zwanglos mit vielen Menschen über Kommunalpolitik unterhalten und Entscheidungen erläutern können, berichtet sie.

Der Abschied fällt schwer

Ihre Entscheidung, bei den Kommunalwahlen nicht wieder zu kandidieren, traf sie bereits im Frühjahr. Damals dachte sie nicht, dass ihr der Abschied aus der Politik so schwerfällt. So wird sie nach eigenen Worten die Teilnahme an Bundesparteitagen vermissen: „Da lernt man viele interessante Leute kennen.“ Bedauerlich findet Gellermann, dass sie wohl nicht alle Kontakte, die sie in den vergangenen 15 Jahren knüpfte, aufrechterhalten kann.

Das K4-Team: Tove Knebusch (hinten von links), Berndt Waltje, Marianne Jacob, Marion Gellermann, Ruth Andresen, Insa Schneiderat (vorn von links), Klaus-Peter Großmann und Ilona Weykopf freuen sich auf das Kulturprogramm 2019. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Die Kommunalpolitik will sie weiter aufmerksam verfolgen. In der Kulturinitiative K4 will sie weiter mitarbeiten. „Wir ergänzen uns. Jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Zusammen sind wir eine wunderbare Gruppe“, schwärmt sie. Sie selbst organisiert den Jazzfrühschoppen in Dedenhausen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weiter will sie sich auch um den Kleinen Markt in Dedenhausen kümmern, den sie 2008 ins Leben gerufen hat. So bleibe sie mit ihrem alten Heimatort in Verbindung. Die Politik habe sie immer vom Kleinen Markt ferngehalten, weil er ein Angebot für das ganze Dorf sein soll. Ebenso habe sie die Pflanzaktionen, zu denen sie als CDU-Ortsverbandsvorsitzende in Dedenhausen aufgerufen habe, als Veranstaltung für den ganzen Ort verstanden. Das gelte auch für die Müllsammlungen, die die CDU gemeinsam mit der Dorfgemeinschaftsjugend Dedenhausen macht.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller