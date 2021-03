Dollbergen

An der Ackersbergstraße in Dollbergen wird zurzeit der gemeinsame Aula- und Mensatrakt für die Grundschule und die Kita, die im Sommer 2020 in Betrieb gegangen ist, errichtet. Wo immer möglich, werden für den Rohbau vorgefertigte Teile verwendet. „Das soll die Bauzeit verkürzen“, erklärt Architektin Anette Lerch von der Gemeinde Uetze. Solch vorgefertigte Teile, die viele Tonnen wiegen können, sind in dieser Woche angeliefert worden.

Im Abstand von etwa 30 Minuten haben Tieflader am Mittwoch und Donnerstag die überlangen Spannbetonelemente für die Decke gebracht. Ein Kran mit einem speziellen Greifarm hat die 7,5 Tonnen schweren Balkensegmente von den Lastwagen auf die Widerlager der Außenwände gehoben. Sobald die Spannbetondecke sicher eingebaut ist, kann es an den Dachaufbau gehen. Mensa und Aula erhalten laut Lerch ein Zeltdach.

Blick ins Innere: Auf diesem Teil des Aula-und Mensatrakts liegen die Deckenelemente aus Beton schon. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Zur Galerie Das Abladen der tonnenschweren Deckenelemente erfordert die volle Aufmerksamkeit des Kranführers und der Bauarbeiter auf dem Gerüst am Rohbau des Mensa- und Aulatrakts in Uetze-Dollbergen.

Zeitplan kann nicht eingehalten werden

Der Wintereinbruch Anfang Februar sowie die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie haben den Zeitplan für das Projekt ausgehebelt. Bereits in der Woche vor Weihnachten hatte Lerch erklärt, dass sich der Ablauf auf der Baustelle um zwei Wochen nach hinten verschoben hätte. Zum einen seien die Handwerksbetriebe enorm ausgelastet, zum anderen arbeiteten Planer und Statiker im Homeoffice, was die Sache nicht einfacher mache. „Die Verzögerungen können wir nicht aufholen, weil alles so eng getaktet ist“, sagte Lerch im Dezember. Seitdem sind noch weitere Wochen dazu gekommen. Denn laut Plan sollten die Deckenelemente für den Mensa- und Aulatrakt in der ersten Januarhälfte geliefert werden.

Von Anette Wulf-Dettmer