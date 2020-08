Uetze

Die Jugendlichen, die im Schulzentrum an der Marktstraße zur Schule gehen, kennen sie bereits: die neuen Betreiber des Kiosks im Uetzer Freibad. „Hallo Willy“, heißt es da. Und dann werden flugs Pommes, Currywurst oder Eis geordert. Willy heißt eigentlich Wilhelmus van der Vleut. Gemeinsam mit seiner Frau Christine und sechs Angestellten betreibt er die Mensa im Schulzentrum. Seit 14 Tagen ist der gut gelaunte Krätzer auch für die Verpflegung ausgehungerter Badegäste zuständig und betreibt die Batze, den Kiosk im Freibad Uetze.

Die Besucher sollen sich wohl fühlen

„Unsere Philosophie ist es, jeden so zu bedienen, wie wir selbst bedient werden wollen“, sagt der neue Kioskbetreiber, der gebürtig aus den Niederlanden stammt. „Und das gilt auch für Kinder.“ Seine Frau nickt und lächelt. Beim Mitternachtsschwimmen gab es den ersten „Testdurchgang unter Realbedingungen“, wie es Diethart Smolenga vom Vorstand der Freibadgenossenschaft nennt. Und den hat das Team aus seiner Sicht bestens bestanden. Dieser Einschätzungen stimmen auch Badbesucher am Nebentisch zu. „Wir kommen wieder“, kündigt ein Pärchen an.

„Um 19 Uhr haben wir geöffnet, um halb acht war hier schon richtig was los. Viele Besucher wollten gar nicht schwimmen, sondern sind direkt gezielt zum Kiosk gegangen“, erzählt Smolenga. „Das hätten wir mit den drei Personen, die wir maximal zur Verfügung gehabt hätten, gar nicht geschafft.“ Die van der Vleuts reagierten direkt, rückten Tische auseinander, stellten weitere auf – und aktivierten alle verfügbaren Kräfte. „Unsere Tochter war mit ihrem Mann und der Schwiegermutter auch da. Als sie sahen, dass es voll wird, haben sie Oma nach Hause gebracht und uns beinahe bis zum Schluss geholfen“, sagt Willy van der Vleut. „Denn die Leute sollen ja nicht all zulange auf ihr Essen warten.“

Holland lässt kulinarisch grüßen

Blumen auf den Tischen, Kaffee und Kuchen an den Wochenende, auf Voranfrage Kindergeburtstage oder Frühstücksangebot: Die van der Vleuts wollen, dass sich die Gäste wohlfühlen im Uetzer Freibad. „Wir haben in Uetze absoluten Bedarf an solchen Orten“, sagt Smolenga. Deshalb gilt: „Wer nur an den Kiosk will, muss keinen Eintritt bezahlen.“ Denn Van der Vleuth ist sich sicher: „Wer kommt und sich hinsetzt und die Atmosphäre genießt, kauft auch über kurz oder lang eine Karte und besucht das Freibad.“

Apropos genießen: Am Freibadkiosk gibt es neben Pommes, Riesencurrywurst, Nuggets, Pizza, Hotdogs und Burgern, Süßem, Kaffeespezialitäten und Eis auch typisch holländische Frikandel. „Das sind Fleischröllchen aus Hühner- und Rindfleisch“, erklärt van der Vleut. Als Frikandel special gibt es sie aufgeschnitten mit Ketchup, Ma­yon­nai­se und – ganz wichtig – frischen Zwiebeln. Damit ist auch an Hungrige, die keine Schweinefleisch essen, gedacht. „Wir haben da ja Erfahrung aus den elf Jahren, in denen wir die Mensa versorgen“, van der Vleut. Auch die Preise sind im Freibadkiosk genauso hoch wie in der Mensa.

Zusammenarbeit soll langfristig sein

Die neuen Betreiber sind ein Gewinn, da ist sich Smolenga sicher. Er war es auch, der auf die beiden zugegangen ist. „Sie haben einen guten Namen in Uetze, und unser Schwimmmeister kennt sie“, sagt Smolenga. Mehr Professionalität, noch mehr Freundlichkeit und Verlässlichkeit, das sind die Ziele dieser von beiden Seiten auf Dauer ausgelegten Geschäftsbeziehung. „Wir haben im März unser Geschäft in der Mensa bis zu 70 Prozent runterfahren müssen“, berichtet van der Vleut. „Da kam diese Anfrage natürlich passend. So konnten wir unsere Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen.“ Außerdem habe sie das Freibad schon immer gemocht, ergänzt seine aus Krätze stammende Frau.

Wegen der Corona-Pandemie kommen derzeit zwar deutlich weniger Besucher als gewohnt ins Uetzer Freibad, und an den Rekord von 46.000 Besuchern im Jahr 2018 ist nicht zu denken. Dennoch ist Smolenga zuversichtlich: „Wir werden das schon schaffen. Das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben.“ Und auch sein neuer Pächter ist optimistisch: „Wir haben viele Ideen und werden die eine oder andere sicher umsetzen können.“ Was das sein könnte, das erfahren Besucher in der Batze oder auf der Facebook-Seite der Van der Vleut GbR.

Von Sandra Köhler