Das Landgericht Hildesheim hält den Messerstecher von Krätze für so gefährlich, dass es am Dienstag dessen dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet hat. Nur eine Fachklinik mit entsprechender Sicherheitsinfrastruktur biete dem Beschuldigten das geschützte Umfeld, das die zwingend gebotene Behandlung seiner schweren seelischen Krankheit erlaube, urteilte die 16. Große Strafkammer unter Vorsitz von Karin Brönstrup.

Drei Verhandlungstage lang ließ das Gericht die Geschehnisse im vergangenen Jahr Revue passieren, als der Beschuldigte im Zustand aufgehobener Schuldfähigkeit zuerst eine Prostituierte und Polizisten angriff und einige Monate später auch noch seine Ex-Frau mit einem Messer schwer verletzte.

Besonders schwer wog der Angriff auf seine geschiedene Frau, mit der er nach wie vor unter einem Dach lebte: Ihr rammte er im Herbst ein 14 Zentimeter langes Küchenmesser in den Bauch, durchstach dabei die Leber und verursachte nach Einschätzung einer Gerichtsmedizinerin eine potenziell lebensbedrohliche Verletzung. Mehr noch: Er hielt die Frau drei Stunden lang im Haus fest und hinderte sie so, zum Arzt zu gehen, bis ihr schließlich doch noch die Flucht gelang.

Zwei Psychiater bescheinigen die Schuldunfähigkeit

Zwei Psychiater lieferten dem Gericht eine ganze Reihe von Argumenten für die Zwangseinweisung auf unbestimmte Zeit. Beide Ärzte waren sich einig und bejahten die Schuldunfähigkeit infolge schwerer seelischer Störungen. Der 33-Jährige habe sich zum Zeitpunkt der Tat gegen seine Ex-Frau in einem akuten psychotischen Krankheitszustand befunden. Er sei weder einsichtsfähig noch steuerungsfähig gewesen.

Ursache sei ein akuter Schub der bereits 2017 diagnostizierten paranoiden Schizophrenie, die mit Wahnvorstellungen und akustischen Halluzinationen einhergingen. Eine Einsicht in seinen Krankheitszustand liege bei dem Mann nicht vor. Er verweigere vielmehr die Einnahme von Medikamenten. Weil das Aggressionspotenzial bei Schizophrenie erhöht und sein soziales Umfeld weggebrochen sei, nachdem sich die Ex-Frau von ihm endgültig losgesagt hat, befürworteten die Mediziner die Unterbringung in der Psychiatrie.

„Ein ganz klarer Fall“, urteilte die Vorsitzende Richterin Karin Brönstrup: Weitere vergleichbare Straftaten seien zu erwarten. Der Beschuldigte, der 2012 aus der Dominikanischen Republik nach Deutschland kam, sei gefährlich. Die Öffentlichkeit sei nur zu schützen, wenn er in einem psychiatrischen Krankenhaus zwangsbehandelt wird. Dort muss in regelmäßigen Abständen medizinisch überprüft werden, ob die von dem Mann ausgehende Gefahr anhält.

Der Beschuldigte akzeptierte die Gerichtsentscheidung ebenso wie Staatsanwältin Gabriele Stephan und der Rechtsbeistand der als Nebenklägerin zugelassenen Ex-Frau. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Von Joachim Dege