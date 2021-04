Uetze

Die Nutzung von grünem Wasserstoff soll der Energiewende in Deutschland einen Schub geben. „Mir ist wichtig, dass diese Entwicklung nicht an uns vorbeigeht“, sagt Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg. Um die Gemeinde als Standort für die Produktion von Wasserstoff, der mithilfe regenerativer Energie erzeugt wird, ins Gespräch zu bringen, hat er erste Kontakte geknüpft.

Ausgangspunkt der Überlegungen des Bürgermeisters ist, dass in der Gemeinde Uetze sehr viel mehr Strom aus Windkraft, Solarenergie, Biomasse und Wasserkraft erzeugt als in der Kommune verbraucht wird. Dieser Überschuss werde noch wachsen, wenn die Windparks Uetze-Immenberg und Uetze-Nordost ans Netz gehen, sagte Backeberg.

„Avista hat großes Interesse“

Nach seiner Ansicht bietet es sich an, diesen Überschuss auch für die Produktion von grünem Wasserstoff zu verwenden. Denn Wasserstoff sei als Energieträger nur ökologisch sinnvoll, wenn er mit regenerativer Energie erzeugt werde, verdeutlichte der Rathauschef.

„Der entscheidende Punkt ist die industrielle Nutzung des grünen Wasserstoffs.“ Daher habe er mit der Altölraffinerie Avista in Uetze gesprochen. „Avista hat großes Interesse“, berichtete Backeberg.

Auf der Suche nach Abnehmern

Kontakt hat er auch mit der Wirtschaftsförderung der Region Hannover und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannover Impuls aufgenommen. „Sie wollen abfragen, welche Unternehmen in der Region Hannover an grünem Wasserstoff interessiert sind“, sagte Backeberg. Das Zementwerk in Höver könne möglicherweise ein Abnehmer sein. Nach Backebergs Angaben bekundet auch Avacon Interesse an dem Thema, weil das Unternehmen über ein Gasleitungsnetz verfügt.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller