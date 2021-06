Uetze/Hildesheim

Wegen zweifachen versuchten Mordes muss sich ab Mittwoch ein heute 42 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Hildesheim verantworten, der am 13. Dezember vergangenen Jahres seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren Schwester in Uetze erschießen wollte. Das Gericht hat insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt.

In dem Uetzer Haus müssen sich am frühen Morgen des Tattages dramatische Momente abgespielt haben, wie sich aus der Anklageschrift ergibt. Demnach fuhr der Mann von seinem Wohnort in Wolfsburg zum neuen Wohnort seiner damals 35-jährigen Ehefrau, die sich Monate zuvor von ihm getrennt hatte – mit einer Schusswaffe, sodass er jetzt auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt ist. Mit Schlägen gegen die Wohnungstür wollte er erreichen, dass die Frau öffnete. Als sie hingegen in ein Zimmer floh und sich einschloss, schlug er eine Scheibe der Tür ein und gelangte so in die Wohnung. Dort zerschlug er die Wohnzimmertür, hinter der er das Opfer vermutete und erschießen wollte.

Waffe versagt nach dem ersten Schuss

Die Frau hielt sich indes im Schlafzimmer auf und alarmierte von dort ihre Schwester. Als der Angeklagte das Gespräch bemerkte, entschloss er sich nach Aussage der Staatsanwaltschaft, zunächst die Schwester abzupassen und sie zu töten. Die Schwägerin ahnte nichts von diesem Plan, als sie am Haus eintraf und versuchte, den Angeklagten zu beruhigen. Sie begleitete ihn, so die Ermittler, in die Wohnung. Dort soll der 42-Jährige gezielt aus kurzer Distanz einen Schuss auf die Frau abgegeben haben. Sie erlitt eine stark blutende Wunde im Gesicht: Das Projektil des Schusses ist nach dem Anklagevorwurf bei der Schwägerin an der rechten Wange ein- und an der rechten Ohrmuschel ausgetreten. Weitere Schießversuche scheiterten, weil die Waffe nicht funktionierte – deshalb flüchtete der Mann, er konnte am gleichen Tag in Peine festgenommen werden. Er sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft.

Der Prozess im Landgericht Hildesheim beginnt um 10.30 Uhr in Saal 134 mit der Verlesung der Anklageschrift und der Vernehmung erster Zeugen, wie Gerichtssprecher Steffen Kumme ankündigte.

Von Antje Bismark