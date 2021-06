Uetze

Zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist es am Freitag um 15.55 Uhr auf der Landesstraße zwischen Uetze und Bröckel gekommen. Zu der Zeit war dort ein 33-jähriger Uetzer mit seinem Traktor und aufgebautem Düngerstreuer in Richtung Bröckel unterwegs. Kurz vor einem Feldweg auf der linken Seite verlangsamte er seine Fahrt, weil er abbiegen wollte. Er hatte den Abbiegevorgang laut Polizei bereits eingeleitet, als ihn ein Motorradfahrer überholte und weiterfuhr. Als ein zweiter Motorradfahrer das Treckergespann während des Abbiegens ebenfalls überholen wollte, kam es zum Unfall.

Der 63-jährige Motorradfahrer aus Erkerode kam nicht mehr an dem landwirtschaftlichem Fahrzeug vorbei und kollidierte mit dem Düngerstreuer. Daraufhin stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich mehrere schwere, aber laut Polizei nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 63-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe an den Fahrzeugen können die Beamten noch keine Angaben machen.

Von Anette Wulf-Dettmer