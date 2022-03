Uetze

Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montag, 21. März, gegen 12.35 Uhr ein Motorradfahrer im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 188 und der Marktstraße in Uetze verletzt worden. Die Höhe des entstandenen Schadens stand am Dienstag noch nicht fest.

Nach Auskunft von Alexandra Frost, Leiterin der Uetzer Polizeistation, war der 46 Jahre alte Mann aus Oppershausen im Landkreis Celle mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha auf der Marktstraße aus Richtung Bröckel unterwegs. Er überquerte den Kreuzungsbereich in Höhe der B 188. Parallel wollte ein 37-jähriger Uetzer mit seinem Mercedes GLE von der Bundesstraße nach rechts auf die Marktstraße abbiegen. Dabei habe er offenbar den Motorradfahrer übersehen.

Nach dem Zusammenstoß musste der 46-Jährige mit Fuß- und Brustverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Yamaha war nicht mehr fahrbereit. Am Mercedes wurde durch den Aufprall die Frontschürze abgerissen sowie der linke Kotflügel beschädigt.