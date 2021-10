Uetze

Ein 40 Jahre alter Mountainbiker ist in einem Waldstück bei Uetze von einer Rampe gestürzt, die er sich selbst errichtet hatte. Beim Aufprall mit dem Kopf auf den Waldboden erlitt der Uetzer nach Darstellung der Polizei lebensgefährliche Verletzungen.Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei ereignete sichdas Unglück am Montagabend gegen 18.55 Uhr im sogenannten Frühlingswald zwischen Wackerwinkel und Eltzer Mühle. Der 40-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike einen Mountainbike-Trail in dem Wald. Bei einer etwa ein Meter hohen, von ihm selbst konstruierten Rampe mit dahinterliegendem Gefälle fehlte ihm womöglich die Geschwindigkeit füreinen Sprung, so vermutet die Polizei. Der Uetzer stürzte hinter der Rampe mit seinem Fahrrad etwa 1,70 Meter tief und überschlug sich. Dabei prallte er mit dem Kopfauf den Waldboden.Andere anwesende Mountainbiker alarmierten umgehend Rettungskräfte, die die Polizeihinzuzogen. Feuerwehrleute und Sanitäter transportierten den Verletzten aus dem Wald. EinRettungshubschrauber flog ihn dann in ein Krankenhaus.

Von Joachim Dege