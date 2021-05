Eltze

Wenn Museumsbesuche wieder möglich sind, können Besucher des Heimatmuseums in Uetze-Eltze das erste Ausstellungsstück gleich im Freien selbst ausprobieren. Auf dem Rasen vor der ehemaligen Kirche an der Breslauer Straße, in der die Vergangenheit des Dorfes aufbewahrt wird, steht ein alter Schleifstein aus Sandstein. „Jeder Landwirt hatte früher so einen Schleifstein. Damit haben die Bauern ihre Messer, Hacken, Beile, Äxte und alles andere, was scharf sein musste, geschärft“, sagt der Museumsbeauftragte des Heimatvereins, Helmut Heim.

Lesen Sie auch: Im Eltzer Museum steht eine seltene Zeigerschreibmaschine

Schleifstein muss gekühlt werden

Mit einer Kurbel dreht man den schweren Schleifstein. Mit der anderen Hand legt man zum Beispiel eine Messerklinge flach auf die Arbeitsfläche des sich drehenden runden Sandsteins. Nach einiger Zeit wiederholt man den Arbeitsgang mit der anderen Klingenseite.

Während des Schleifens entsteht Reibungswärme. Daher muss der Schleifstein während des Schleifens mit einer Flüssigkeit gekühlt werden. Denn Stahl verliert laut dem Internetlexikon Wikipedia bereits bei 170 Grad Celsius seine Härte. Viele alte Schleifsteine haben einen Wasserbehälter, durch den der runde Sandstein bei jeder Umdrehung geführt wird. Ein solcher Behälter fehlt beim Schleifstein vor dem Eltzer Museum. „Da musste ein Zweiter mit einer Gießkanne daneben stehen und Wasser über den Stein gießen“, sagt Dieter Busch vom Heimatverein.

Exponat ist eine Spende

Busch hat den Schleifstein gespendet. Ursprünglich habe das historische Werkzeug auf dem Grundstück Kötnerstraße 5 in Eltze gestanden, wo seine Tochter wohne, erzählt der Eltzer. Sie habe den Schleifstein eines Tages nicht mehr haben wollen. Da habe er diesen auf seinem Hof aufgestellt. Vor etwa zwei Jahren habe er sich dann gedacht, dass das historische Werkzeug besser vor dem Heimatmuseum aufgehoben sei. Mit einem Trecker mit Frontlader wurde der schwere Schleifstein an seinen neuen Standort gebracht. „Mit der Hand ist der nicht zu bewegen“, sagt Busch. Er schätzt das Gewicht auf 150 bis 200 Kilogramm.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller