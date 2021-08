Uetze

Im Antikhof Drei Eichen in Uetzes Nachbarort Bröckel wird am Sonnabend, 14. August, das Duo „Cream Flow“ erwartet. Agnes Hapsari und Pit Schwaar spielen für das Publikum im Garten Eigenkompositionen, anspruchsvolle Poptitel und Genreklassiker aus Soul und Swing in eigenen originellen Arrangements. Die Besucher können sich laut Antikhofbetreiber Torsten Laskowski auf „ein Musikerlebnis zum Zuhören, Mitswingen, Mitsingen und entspannten Genießen“ freuen.

Hapsari ist Sängerin und Jazzpianistin aus Indonesien, die Hannover zu ihrer Wahlheimat gemacht hat. Schwaar ist Komponist und gilt als Ausnahmegitarrist. Hapsari lernte er bei den Proben zum Musical „Kröpcke“ kennen und entwickelte daraufhin die Idee für „Cream Flow“.

Der Musikabend beginnt um 19 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Der Eintritt ist frei, es geht wieder der Hut rum. Laskowski rät Interessierten, sich unter Telefon (0 51 44) 56 01 77 anzumelden, da die Platzzahl wegen der Pandemie auch im Garten begrenzt sei.

Von Anette Wulf-Dettmer