Wenn in einigen Wochen die Kröten aus dem Winterschlaf erwachen, ist ihr Laichteich in Uetze-Wackerwinkel dank der Nabu-Mitglieder bestens für die Aufzucht der nächsten Amphibiengeneration vorbereitet.

Nabu-Mitglieder pflegen ihre Biotope auch in der Corona-Pandemie

Nabu-Mitglieder pflegen ihre Biotope auch in der Corona-Pandemie

Kostenlos bis 15:09 Uhr Nabu-Mitglieder pflegen ihre Biotope auch in der Corona-Pandemie