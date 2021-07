Eltze/Uetze

Die Ideenwerkstatt Eltze beendet die monatelange Corona-Pause am Freitag, 16. Juli. An dem Abend soll es an die Uetzer Spreewaldseen gehen, um Wasserfledermäuse bei der Jagd zu beobachten. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Spreewaldallee in Uetze. Die Exkursion ist eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Naturschutzbund (Nabu) Burgdorf, Lehrte und Uetze. Bernd Rose, Nabu-Vorstandsmitglied und Fledermaus-Regionalbeauftragter, gibt den Teilnehmern einen Einblick in das Leben der Wasserfledermäuse und anderer Fledermausarten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Spaziergänge durch Eltze

Der Vorstand der Ideenwerkstatt bereitet derzeit weitere Angebote vor. Bei zwei Spaziergängen durch Eltze arbeitet die Ideenwerkstatt mit dem Heimatverein zusammen. Der Spaziergang am 11. September steht unter der Überschrift „Geschichte und Geschichten“. Am 9. Oktober gehen die Teilnehmer der Frage nach: „Was gibt es in Eltze?“.

Veranstaltungsreihe rund um Wasser

Eine geplante Veranstaltungsreihe zum Thema Wasser hat den Arbeitstitel „Wasser ist existenziell – ohne Wasser kein Leben“. Die Reihe soll im Oktober mit der Besichtigung des Wasserwerks Wehnsen beginnen, das der Wasserverband Peine betreibt, und im Spätsommer oder Herbst 2022 mit dem Anlegen einer Streuobstwiese enden. Das Besondere: Auf der Wiese soll eine wassersparende Beregnung installiert werden. Geplant sind unter anderem auch die Besichtigung eines Klärwerks, eine Informationsveranstaltung zum wassersparenden Gärtnern und ein Vortrag zum regionalen Wassermanagement.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller