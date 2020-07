Hänigsen

Die Hannoversche Volksbank beendet ihre Corona-Zwangspause beendet am Montag, 13. Juli. Das Bankhaus hatte zu Beginn der Pandemie den persönlichen Service an neun der 47 Standorten vorübergehend aufgegeben, um das Risiko einer Infektion zu verringern, wie Sprecher Matthias Mollenhauer sagte. Das betraf auch die Filiale an der Breitenkampstraße in Hänigsen.

Öffnungszeiten gelten wie vor der Corona-Pandemie

Mit der Schließung habe die Volksbank verhindern wollen, dass die Mitarbeiter an mehreren Standorten eingesetzt wären – was die Gefahr einer Infektion erhöht hätte. Gleichwohl hätten die 3000 Kunden des Geldhauses in Hänigsen auch in den vergangenen Monaten die Geldautomaten nutzen oder sich beraten lassen können, wenn sie vorab einen Termin vereinbart hatten. Einige Bankkunden indes hatten befürchtet, die Volksbank verabschiede sich komplett aus dem Dorf.

Nun aber lasse die aktuelle Entwicklung rund um das Coronavirus wieder zu, dass das Geldhaus zum regulären Betrieb mit dem persönlichen Service in Hänigsen zurückkehre, teilte Mollenhauer mit. Seinen Angaben zufolge öffnet die Geschäftsstelle ab 13. Juli zu den gewohnten Zeiten: montags bis freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr.

Von Antje Bismark