Eltze

Neben der „Suche nach dem Osterhasen“ ist das Osterfeuer wohl die beliebteste Veranstaltung der Deutschen im Frühjahr. Doch wegen der fortwährenden Corona-Pandemie konnte diese liebgewonnene Tradition vielerorts nicht stattfinden. Auch in Eltze nicht.

Nun hat die Ortsfeuerwehr Eltze von der Uetzer Rathausverwaltung die Genehmigung für diese für Sonnabend, 16. April, geplante Veranstaltung bekommen. Das Feuer soll mit Einbruch der Dunkelheit angezündet werden. Die Ehrenamtlichen sind bereits in die Planungsphase eingestiegen. „Nach Rücksprache mit der Gemeinde haben wir grünes Licht erhalten und können unser Osterfeuer durchführen“, freut sich Ortsbrandmeister Thomas Haase.

„Jetzt müssen wir natürlich Gas geben und in die Planungen einsteigen, denn es sind ja nur noch wenige Wochen“, sagt Haase weiter. Das Osterfeuer soll wieder an der Verlängerung des Abbeiler Wegs brennen. Grünschnitt sowie nicht behandeltes und nicht lackiertes Holz können sowohl am 2. als auch am 9. April jeweils von 9 bis 16 Uhr auf dem Platz angeliefert werden.

Für das Osterfeuer selbst wird es am Eingang aller Voraussicht nach eine Erfassung der Gäste mittels „Luca-App“ geben. Es gelten an dem Tag die dann gültigen Hygiene- und Pandemiebedingungen.