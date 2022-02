Hänigsen

Am Mittwoch ist in der Zeit von 7.30 bis 10.15 Uhr in Hänigsen im Dachtmisser Weg ein am Fahrbahnrad geparktes Auto der Marke Seat Ibiza erheblich beschädigt worden. Der Wagen stand wenige Meter vor der Einmündung der Obershagener Straße entfernt.

Die Polizei entdeckte auf der Beifahrerseite – der Seat war entgegen der Fahrtrichtung abgestellt worden – Kratzer und Eindellungen im Bereich des Türschwellers. Zudem war der rechte Außenspiegel abgebrochen. Die Beamten konnten roten Lack, der nicht zum Seat gehört, sicherstellen.

Mögliche Zeugen des Unfall und der anschließenden Flucht können sich in der Uetzer Dienststelle unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden.

Von Anette Wulf-Dettmer