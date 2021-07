Uetze

Mit einem Pflasterstein hat ein Unbekannter am Sonnabend in der Zeit von 18 bis 23 Uhr einen grauen VW Golf VII beschädigt, der an der Immanuel-Kant-Straße geparkt war. Der Halter bemerkte nach seiner Rückkehr massive Schäden an der Frontscheibe, einen Hinweis auf den Steinewerfer gibt es bislang nicht.

Deshalb hofft die Polizei auf Zeugen, die einen Hinweis geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei Burgdorf melden.

Von Antje Bismark