Uetze/Burgdorf

Äußerlich hat sich noch nichts geändert. Vor dem Restaurant an der Benroder Straße 12 weisen noch immer Werbebanner auf das Alicante Event hin. Das ändert sich in den nächsten Tagen. Der neue Name des Lokals lautet dann Zachmanns Restaurant. Dirk Zachmann, Namensgeber und Küchenchef der neuen Betreibergesellschaft, geht nach der Trennung von seiner Frau nun auch geschäftlich eigene Wege. Die Öffnung des neuen Restaurants ist für den 2. September geplant. Esther Zachmann führt weiter das Alicante in Burgdorf.

Zachmann bietet Gerichte à la carte an

Dirk Zachmann arbeitete zuletzt noch in Burgdorf in der Küche mit, als sich dort Mitarbeiter coronabedingt in Kurzarbeit befanden. Das Alicante Event war auf Büfetts ausgelegt und musste aufgrund behördlicher Bestimmungen bis zum 23. Juli geschlossen bleiben. „Viele Leute sind durch Corona sensibilisiert. Sie möchten sich nicht mit zehn Personen an ein offenes Büfett stellen“, sagt der 56-Jährige. Deshalb will er in Zachmanns Restaurant vorerst nur Gerichte à la carte anbieten. Ab Oktober plant er einmal im Monat einen Sonntagsbrunch.

Anzeige

Eine neue Speisekarte hat Zachmann bereits entwickelt. „Ich bin seit 22 Jahren in der Gastronomie selbstständig, da ist das kein Problem“, sagt er. Die angebotenen Gerichte sollen sich auch zukünftig an der deutsch-spanischen Küche des Vorgängerrestaurants orientieren. „Tapas, Schnitzel, Fisch“, nennt der Küchenchef drei Stichpunkte. Besonders die Datteln im Speckmantel seien vor der Schließung im März beliebt gewesen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie mehr:Betreiber des Restaurants Alicante in Burgdorf eröffnen zweites Lokal in Uetze

Startschuss soll der 2. September sein

Sämtliche Vorbereitungen hat Zachmann bereits getroffen. „Nur einkaufen muss ich noch“, sagt er. Mit drei Mitarbeitern will er am Mittwoch, 2. September, starten – sofern er rechtzeitig alle noch ausstehenden behördlichen Bescheinigungen von der Gemeinde Uetze erhält. Ein Hygienekonzept steht ebenfalls. Es enthält, dass sich die Gäste beim Betreten des Restaurants die Hände an einem Spender neben der Eingangstür desinfizieren. Zudem müssen sie vom Eingang bis zum Tisch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Servicekräfte notieren zur Nachverfolgung für das Gesundheitsamt Namen, Anschrift und Telefonnummer der Gäste.

Räumlich wird es keine Veränderungen geben. „Es bleibt alles beim Alten“, kündigt Zachmann an. 85 Plätze stehen auf den rund 250 Quadratmetern auf zwei Ebenen zur Verfügung. „Da gibt es genügend Abstand zwischen den einzelnen Tischen. Wir müssen nichts verschieben“, sagt der gelernte Koch.

Die neuen Öffnungszeiten sind dienstags bis sonnabends von 17.30 bis 22 Uhr. Sonntags und montags ist geschlossen – mit Ausnahme des Brunches jeweils am ersten Sonntag eines Monats.

Von Mark Bode