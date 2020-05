Hänigsen

„Wir werden am Sonnabend das Tor zu unserem Vereinsgelände wieder offen haben“, kündigt der Vorsitzende des Kalibahn-Vereins Niedersachsen-Riedel, Joachim Leiner, an. Wegen der Corona-Pandemie durfte der Verein in den vergangenen Wochen, keine Besucher auf sein Gelände in Hänigsen-Riedel am Kasparsweg lassen. Ab Donnerstag, 7. Mai, dürfen Museen in Niedersachsen wieder öffnen. „Und wir sind ein anerkanntes Museum“, sagt Leiner.

„Jetzt können die Leute gern wieder zu uns kommen“, sagt der Vorsitzende. Zu sehen gibt es jede Menge: zahlreiche historische Loks und Waggons sowie das Modell der einstigen Kalibahn. Hineingelassen werde aber nur, wer einen Mundschutz trägt. „Zum Schutz aller, der Vereinsmitglieder und ihre Familien sowie der Besucher selbst“, betont Leiner. „Samstags ist unser Vereinstag, da arbeiten wir morgens ab 10 auf unserem Gelände – natürlich mit dem nötigen Abstand.“

Rüdiger Hagen baut an der Modellbahnanlage der Kalibahn und des Bergwerks Riedel. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Fahrten mit den Draisinen und dem Schienenbus wird es laut Leiner vorerst nicht geben. „Wir wollen nichts übers Knie brechen, wir sind nicht unter finanziellem Druck.“ Das Dringlichste für die Kalibahner ist laut Leiner derzeit die Frage, ob der Entdeckertag der Region stattfinden wird. „Er ist für uns auch finanziell interessant. Im vergangenen Jahr kamen 800 Besucher.“

