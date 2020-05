Hänigsen

Nach einer Schlägerei ermittelt die Polizei jetzt wegen Körperverletzung: Wie ein Polizeisprecher mitteilte, gerieten am Freitag gegen 16 Uhr zwei Nachbarn im Alter von 44 und 53 Jahren am Drachwiesenweg in Hänigsen in Streit – zunächst verbal. Im Verlauf der Auseinandersetzung beleidigte der Jüngere den Älteren und schubste den 53-Jährigen schließlich so, dass er stürzte und sich dabei den rechten Ellenbogen prellte. Beide Personen standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Uetze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Anzeige

Von Antje Bismark