Hänigsen

Wie schwer das Coronavirus in einem Seniorenpflegeheim wüten kann, sieht man dieser Tage in Wolfsburg: Dort sind schon zig Senioren in einer Einrichtung infiziert, weit mehr als 15 Menschen sind daran gestorben. Gleichwohl: Nasen- und Mundschutzmasken sind derzeit überall knapp – auch im Pflegewohnstift An der Mühle in Uetze-Hänigsen. Dabei werden sie wegen der Nähe zwischen den Bewohnern und ihren Betreuern besonders dringend benötigt. Die Heimleitung bittet daher Freiwillige, einfache Schutzmasken für das Heim zu nähen. „Zum Schutz der Bewohner und der Mitarbeiter“, sagt Heimleiter Mirko Boger.

„Wir haben täglich Anfragen von Einwohnern aus Hänigsen und Obershagen, ob sie uns helfen können. Meine Bitte ist: Näht für uns einen Mundschutz und bringt ihn uns vorbei“, sagt Boger. Nähanleitungen finde man im Internet. „Wichtig ist, dass der Stoff aus Baumwolle ist,“, betont der Heimleiter. Baumwolle könne man bei 90 Grad Celsius waschen. Außerdem könne man durch Baumwolle atmen. „Die Näher können die Masken in den Briefkasten am Eingang des Pflegewohnstifts werfen“. Wer wolle, könne auch klingeln und den Mundschutz abgeben.

Mitarbeiter haben schon Masken genäht

Wegen der derzeitigen Lieferschwierigkeiten bei den Schutzmasken hat die Geschäftsführung der Deutschen Seniorenstift Gesellschaft, die das Pflegewohnstift An der Mühle betreibt, unter den Mitarbeitern die Aktion „ Mundschutz – wir nähen selber!“ gestartet. Laut Boger sind bereits einige Mitarbeiter dem Aufruf gefolgt. Das Pflegewohnstift benötige aber noch viel mehr Masken.

Lesen Sie auch

Burgdorferin hilft mit selbst genähtem Mundschutz anderen

So können Sie Geschäften, Gastronomie und Freiberuflern in Ihrer Nachbarschaft jetzt helfen Geschäfte und Restaurants müssen schließen, Freiberufler haben kein Einkommen mehr: Viele Kleinunternehmer in der Region Hannover wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die drohende Pleite. Hier zeigen wir Ihnen, wer in Ihrer Nachbarschaft jetzt Hilfe braucht - und wie Sie diese leisten können: So können Sie helfen: Alle Einträge in einer Tabelle und auf einer interaktiven Karte

Sie benötigen selbst Hilfe? Dann tragen Sie hier Ihr Geschäft oder Ihre Aktion ein

Von Friedrich-Wilhelm Schiller